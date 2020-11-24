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Colegas fazem homenagem para guarda-vidas encontrado morto em Vila Velha

Mesmo debaixo de chuva, os guarda-vidas se reuniram e homenagearam Max de Jesus Oliveira, que foi encontrado sem vida nesta segunda na Praia de Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 14:19

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 14:19

Colegas de profissão do guarda-vidas Max de Jesus Oliveira, de 33 anos, que estava desaparecido desde sábado e teve o corpo encontrado na noite desta segunda-feira (23) na Praia de Itaparica, em Vila Velha, fizeram uma homenagem para o amigo na manhã desta terça-feira (24). Eles se reuniram em um ponto da orla do município e entoaram cantos do grupo em memória de Max.
Mesmo debaixo de chuva, os guarda-vidas se reuniram e fizeram a homenagem. Em um vídeo gravado pelos próprios colegas, é possível ver o grupo entoando cantos e gritos em conjunto pela memória do guarda-vidas encontrado morto nesta segunda-feira (23). 
O corpo de Max de Jesus Oliveira foi encontrado por pessoas que estavam praticando atividades físicas na praia. De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o corpo foi localizado a 100 metros do local onde Max trabalhava. Ele desapareceu após dar um mergulho no mar. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros afirmou que iniciou as buscas imediatamente após o sumiço do guarda-vidas, com equipes de mergulho e embarcação superficial, apesar de não saber a precisão de onde Max havia mergulhado.
Guarda-vida Max de Jesus Oliveira é dado como desaparecido após mergulho
Guarda-vida Max de Jesus Oliveira  Crédito: Acervo pessoal
Elies Silva de Oliveira Júnior, irmão de Max, reconheceu a vítima e afirmou que já esperava pela notícia do falecimento do irmão, pelo tempo desde o desaparecimento. Segundo ele, Max era uma pessoa querida em todos os lugares por onde passava.
"Era de se esperar, pelo tempo que já tinha se passado. Queríamos que ele estivesse vivo, mas veio de forma que já esperávamos. Lógico que tem a dor, mas o Senhor conforta em todo o tempo, graças a Deus. Vida que segue. É um sentimento de alívio e gratidão a Deus. Ele era muito querido, tanto na Bahia quanto aqui no Espírito Santo. Era um cara muito querido, tanto na rua quanto em casa, um exemplo de filho", disse Elies.
Max foi descrito como um mergulhador experiente e as causas do desaparecimento ainda estão sendo investigadas. Segundo familiares de Max, o guarda-vidas possuía mais de 10 anos de experiência e conhecia bem a região. De acordo com a família, o corpo do guarda-vidas vai ser velado na igreja Assembleia de Deus, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. 

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SAIU E NÃO VOLTOU

Câmeras da Central de Videomonitoramento captaram o momento em que o guarda-vidas entrou na água, mas não registraram imagens dele saindo do mar, já que o equipamento fica em movimento automático, frisou a Prefeitura de Vila Velha, em nota.
A prefeitura havia informado que o guarda-vidas desaparecido tinha sido visto pela última vez quando se dirigia à colônia de pescadores na orla de Itaparica, depois de fazer alongamento na areia logo após ter saído da água onde treinava, segundo informações repassadas por outros colegas de trabalho.
Nesta terça-feira (24), novamente procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que a possibilidade dele ter sido visto saindo da água foi descartada, já que o corpo foi encontrado boiando na beira da água. Veja a resposta na íntegra.
Na verdade, essa possibilidade foi descartada, já que o corpo foi encontrado boiando na beira da água. Eram informações vagas de populares. Mas a principal hipótese era de que o guarda-vidas havia desaparecido na água, tanto que as primeiras ações de buscas pelo Corpo de Bombeiros e da Marinha foram justamente no mar. Ontem também foram realizadas buscas nas areias e na restinga na orla entre a Praia de Itaparica e a Barra do Jucu.

O QUE DIZ A PC

Procurada, a Polícia Civil informou que, de acordo com informações preliminares colhidas no local do encontro de cadáver, possivelmente se trata se do guarda-vidas. Mas só será possível afirmar quando o corpo foi liberado pelos familiares, o que não havia sido realizado até o fim da manhã desta terça (24). 

EMPRESA RESPONSÁVEL

A empresa Flex Administradora e Prestação de Serviços, responsável pelo serviço de salvamento aquático em Vila Velha, se manifestou sobre o caso. Disse que desde o momento em que foi informado o desaparecimento de Max, todas as providências legais foram tomadas e imediatamente a empresa buscou contato com a família. Representantes da empresa estiveram durante o final da noite de sábado no local da ocorrência, prestando suporte aos familiares bem como acompanhando os trabalhos das autoridades competentes.
Disse ainda que lamenta profundamente a morte do colaborador e reforça o compromisso de apoio perante a família e as autoridades competentes. A empresa Flex Administradora e Prestação de Serviços Eireli, neste momento de profundo pesar e luto, lamenta profundamente a perda do nosso colaborador Max de Jesus Oliveira e reforça seu compromisso de apoio perante a família e as autoridades competentes, completou.

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