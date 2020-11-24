Polícia apreende munição usada em guerra dentro de apartamento em Vila Velha

A Polícia Militar apreendeu drogas e munições em apartamento no bairro Itapuã, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em um apartamento no bairro Itapuã, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (23). No local, foram encontradas muitas munições e dois homens foram presos, um de 22 e outro de 24 anos. Ambos possuem passagem pela polícia. Também foi localizada no imóvel munição de fuzil, que é até utilizada em guerra, de acordo com informações da polícia.

No total, foram apreendidos: meio tablete, 27 buchas, três pedaços e um pé de maconha; 15 pinos e duas sacolas grandes de cocaína; 56 pedras e um pacote de pó de crack; 139 munições calibre 5.56 e 35 munições calibre .40, além de material para embalo e produção das drogas, como ácido bórico, éter, acetona e cafeína. Segundo o soldado Lage, da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar, uma denúncia anônima de que o local seria um ponto de tráfico de drogas levou os militares até o edifício.

"Recebemos informações anônimas de que, nesse prédio, estaria acontecendo o tráfico de entorpecentes. Fomos averiguar a denúncia e, ao chegar ao local, avistaram dois indivíduos, utilizando cocaína. Entramos, abordamos e fizemos contato com o administrador do prédio, que autorizou a entrada dos militares. Solicitamos o apoio do K-9, da 13ª Companhia Independente, o cão Jaffar que, ao chegar no local, sentiu um odor e nos direcionou a esse apartamento, que fica no último andar. A porta estava aberta e, ao entrar, vimos uma grande quantidade de drogas e muita munição sendo guardada", disse o soldado.

Ainda segundo o soldado Lage, o local, que fica em um prédio residencial com aproximadamente 18 apartamentos, era, possivelmente, um ponto de embalo e preparação das drogas para abastecer bocas de fumo da região. Além disso, o soldado destacou o trabalho do cão farejador para encontrar as drogas.

"Era provavelmente um ponto de tráfico, onde era feito o embalo dos entorpecentes para serem distribuídos posteriormente. O cão tem um faro infinitamente melhor do que o nosso. Possivelmente, se não tivéssemos o auxílio do cão, não teríamos sentido o cheiro do material que estava guardado nesse apartamento", completou.

MUNIÇÕES DE GUERRA

O soldado Lage ainda afirmou que as munições de calibre 5.56 encontradas no apartamento são utilizadas em guerras, além de já terem sido encontradas em posse de facções do Rio de Janeiro. Já as munições de calibre .40 são as mesmas utilizadas pelas forças policiais.