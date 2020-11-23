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BR 101

PRF apreende 1 kg de pasta base de cocaína dentro de ônibus em Viana

A droga foi localizada na bolsa de um casal durante uma abordagem de rotina, na BR 101; com eles também foram encontrados um triturador e maconha

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 18:59
Polícia RPRF apreendeu durante fiscalização na BR 101, um quilo de pasta base de cocaína
Polícia RPRF apreendeu durante fiscalização na BR 101, um quilo de pasta base de cocaína Crédito: Divulgação/ PRF
Um quilo de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (23), no km 304 da BR 101, em Viana. A droga foi localizada dentro de uma bolsa escondida debaixo das poltronas de um homem de 27 anos e uma mulher de 19 anos que viajavam juntos. O casal foi detido.
O casal estava dentro de um ônibus que saiu do estado de São Paulo e tinha como destino o município de Vitória, no Espírito Santo. 
Segundo a PRF, o material foi encontrado quando o veículo foi parado para uma abordagem de rotina. Os agentes entraram no ônibus e, ao revistarem as bagagens, encontraram o tablete de pasta base de cocaína de 1,1Kg dentro da bolsa do casal. Em uma segunda bolsa que também pertencia ao casal, foram localizados um triturador e 3 gramas de maconha.
De acordo com a polícia, a dupla disse que havia permanecido na capital paulista pelo período de 15 dias, mas na verdade o casal viajou para São Paulo no último dia 20 (sexta-Feira), de onde retornou na noite de domingo (21). 
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) em Cobilândia, Vila Velha. 

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