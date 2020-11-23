PRF apreende 1 kg de pasta base de cocaína dentro de ônibus em Viana

Polícia RPRF apreendeu durante fiscalização na BR 101, um quilo de pasta base de cocaína Crédito: Divulgação/ PRF

Um quilo de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , na manhã desta segunda-feira (23), no km 304 da BR 101, em Viana . A droga foi localizada dentro de uma bolsa escondida debaixo das poltronas de um homem de 27 anos e uma mulher de 19 anos que viajavam juntos. O casal foi detido.

O casal estava dentro de um ônibus que saiu do estado de São Paulo e tinha como destino o município de Vitória, no Espírito Santo.

Segundo a PRF, o material foi encontrado quando o veículo foi parado para uma abordagem de rotina. Os agentes entraram no ônibus e, ao revistarem as bagagens, encontraram o tablete de pasta base de cocaína de 1,1Kg dentro da bolsa do casal. Em uma segunda bolsa que também pertencia ao casal, foram localizados um triturador e 3 gramas de maconha.

De acordo com a polícia, a dupla disse que havia permanecido na capital paulista pelo período de 15 dias, mas na verdade o casal viajou para São Paulo no último dia 20 (sexta-Feira), de onde retornou na noite de domingo (21).