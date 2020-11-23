A segunda fase da Operação Chicago resultou na apreensão de 3 armas, munições e um empresário também foi preso Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Operação Chicago - Fase 02, expedidos pela Comarca de Águia Branca, na região Noroeste do Espírito Santo. O nome do suspeito não foi informado. Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira (23), em Vila Velha, um empresário de 66 anos, dono de um comércio de armas. A prisão se deu durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e ainda um mandado de prisão por meio da, expedidos pela Comarca de Águia Branca, na região Noroeste do Espírito Santo. O nome do suspeito não foi informado.

Your browser does not support the audio element. Empresário é preso em ação da PF de combate à venda ilegal de armas no ES

Na ação desencadeada nesta manhã, o empresário acabou preso na própria residência, localizada no bairro Jardim Asteca.

Além disso, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Águia Branca, sendo um no escritório da empresa e o outro no clube de tiro que funcionou ilegalmente, segundo as investigações da Polícia Federal. Durante o cumprimento dos mandados, foram aprendidas três armas de fogo e 122 munições de calibres diversos.

PRIMEIRA FASE

Este empresário havia sido preso em 31 de maio deste ano após uma fiscalização conjunta do Exército Brasileiro e da Polícia Federal no clube que funcionava sem a devida autorização, inclusive com a realização de torneios de tiro.

O empresário, aponta a PF, estava respondendo o processo em liberdade, contudo perdeu a autorização de continuar administrando a loja de comércio de armas e munições em Vila Velha. Embora tenha saído do contrato social das empresas, ele continuou exercendo a atividade de comércio destes produtos controlados, sem possuir autorização do Exército.