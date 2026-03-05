Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: é obrigatório ter nova carteira de identidade em viagens? Polícia esclarece!

CBN Vitória ao vivo: é obrigatório ter nova carteira de identidade em viagens? Polícia esclarece!

No programa desta quinta-feira (5), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:45

No programa CBN Vitória desta quinta-feira (5), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta quinta-feira (5), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: é obrigatório ter nova carteira de identidade em viagens? Polícia esclarece!

Moradores de bairros ribeirinhos foram levados para hotel e recebem assistência da prefeitura até que a situação se normalize

Cheia do Rio Cricaré força famílias a deixarem casas em São Mateus

Vítima de 38 anos sofreu queimaduras graves no peito e no rosto após acidente que ocorreu na manhã de quarta-feira (4)

Botija de gás explode e homem fica gravemente ferido em Brejetuba

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais