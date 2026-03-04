Enchentes

Cheia do Rio Cricaré força famílias a deixarem casas em São Mateus

Moradores de bairros ribeirinhos foram levados para hotel e recebem assistência da prefeitura até que a situação se normalize

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:55

32 pessoas precisaram sair de casa por conta da cheia do Rio Cricaré em São Mateus Crédito: Klenio Costa

As intensas chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais nas últimas semanas elevaram o nível do Rio Cricaré e provocaram enchentes em áreas ribeirinhas do Espírito Santo. O grande volume de água na cabeceira do rio causou alagamentos e obrigou alguns moradores de São Mateus, na região Norte do Estado, a deixarem suas casas.

Nos bairros Porto, Maruim e Vila Verde, 32 pessoas foram encaminhadas para um hotel da cidade, segundo a prefeitura. As famílias recebem suporte integral, com quatro refeições diárias — café da manhã, almoço, café da tarde e jantar — além de transporte escolar para as crianças, realizado por motoristas da Secretaria de Assistência Social.

A cheia também impacta produtores rurais. Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o produtor Ricélio de Martins disse que sempre que há cheia em Minas Gerais, a cena se repete na região, sendo necessário o uso de tratores para transitar pelas estradas e fazer o escoamento dos produtos.

A gente vai pegar o pessoal de trator. Temos que atravessar nossos produtos para escoar, para mandar para fora, e tem que ser baldeado pelo trator. […] Todo ano é assim, chove em Minas, alta do mar, alaga aqui, fica difícil escoar os nossos produtos Ricélio de Martins Produtor rural

De acordo com a Defesa Civil, o Rio Cricaré estabilizou em 2 metros acima do leito normal, com tendência de baixa nas próximas 48 horas após a trégua das chuvas nas cabeceiras. As equipes seguem em monitoramento e podem ser acionadas pelos telefones (27) 3195-0138 ou 193.

Algumas estradas de Conceição da Barra, que também é cortada pelo rio, foram impactadas. Em nota, a prefeitura disse estar avaliando tecnicamente a situação das estradas vicinais da comunidade, incluindo a necessidade de melhorias estruturais que garantam mais segurança e mobilidade, especialmente em períodos chuvosos. Acrescentou que intervenções dessa natureza exigem planejamento técnico, disponibilidade orçamentária e, em alguns casos, articulação com órgãos estaduais e federais, considerando que se trata de uma área impactada por fatores hidrológicos regionais.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta