Home
>
Cotidiano
>
Cheia do Rio Cricaré força famílias a deixarem casas em São Mateus

Cheia do Rio Cricaré força famílias a deixarem casas em São Mateus

Moradores de bairros ribeirinhos foram levados para hotel e recebem assistência da prefeitura até que a situação se normalize

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:55

Moradores de bairros ribeirinhos foram levados para hotel e recebem assistência da prefeitura; Defesa Civil monitora o nível do rio, que deve seguir em baixa
32 pessoas precisaram sair de casa por conta da cheia do Rio Cricaré em São Mateus Crédito: Klenio Costa

As intensas chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais nas últimas semanas elevaram o nível do Rio Cricaré e provocaram enchentes em áreas ribeirinhas do Espírito Santo. O grande volume de água na cabeceira do rio causou alagamentos e obrigou alguns moradores de São Mateus, na região Norte do Estado, a deixarem suas casas.

Recomendado para você

Moradores de bairros ribeirinhos foram levados para hotel e recebem assistência da prefeitura até que a situação se normalize

Cheia do Rio Cricaré força famílias a deixarem casas em São Mateus

Vítima de 38 anos sofreu queimaduras graves no peito e no rosto após acidente que ocorreu na manhã de quarta-feira (4)

Botija de gás explode e homem fica gravemente ferido em Brejetuba

Se aprovado, qualquer inscrito no programa social poderá utilizar as bicicletas compartilhadas na Capital capixaba

Prefeitura propõe 'Bike Vitória' gratuito para inscritos no CadÚnico

Nos bairros Porto, Maruim e Vila Verde, 32 pessoas foram encaminhadas para um hotel da cidade, segundo a prefeitura. As famílias recebem suporte integral, com quatro refeições diárias — café da manhã, almoço, café da tarde e jantar — além de transporte escolar para as crianças, realizado por motoristas da Secretaria de Assistência Social.

A cheia também impacta produtores rurais. Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o produtor Ricélio de Martins disse que sempre que há cheia em Minas Gerais, a cena se repete na região, sendo necessário o uso de tratores para transitar pelas estradas e fazer o escoamento dos produtos.

A gente vai pegar o pessoal de trator. Temos que atravessar nossos produtos para escoar, para mandar para fora, e tem que ser baldeado pelo trator. […] Todo ano é assim, chove em Minas, alta do mar, alaga aqui, fica difícil escoar os nossos produtos

Ricélio de Martins

Produtor rural

De acordo com a Defesa Civil, o Rio Cricaré estabilizou em 2 metros acima do leito normal, com tendência de baixa nas próximas 48 horas após a trégua das chuvas nas cabeceiras. As equipes seguem em monitoramento e podem ser acionadas pelos telefones (27) 3195-0138 ou 193.

Algumas estradas de Conceição da Barra, que também é cortada pelo rio, foram impactadas. Em nota, a prefeitura disse estar avaliando tecnicamente a situação das estradas vicinais da comunidade, incluindo a necessidade de melhorias estruturais que garantam mais segurança e mobilidade, especialmente em períodos chuvosos. Acrescentou que intervenções dessa natureza exigem planejamento técnico, disponibilidade orçamentária e, em alguns casos, articulação com órgãos estaduais e federais, considerando que se trata de uma área impactada por fatores hidrológicos regionais.

Leia mais

Imagem - Botija de gás explode e homem fica gravemente ferido em Brejetuba

Botija de gás explode e homem fica gravemente ferido em Brejetuba

Imagem - Polícia divulga foto de foragido por assassinato em Vila Velha

Polícia divulga foto de foragido por assassinato em Vila Velha

Imagem - Ex-secretário do ES vai auditar exploração do nióbio mineiro

Ex-secretário do ES vai auditar exploração do nióbio mineiro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

alagamento Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais