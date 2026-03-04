Polícia divulga foto de foragido por assassinato em Vila Velha

A Polícia Civil divulgou a foto do foragido de um assassinato ocorrido em 2021, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Marlon Carlini Francisco, vulgo "Marlim", de 24 anos à época, teve participação na morte de um jovem de 19 anos, identificado como Caio Edison Nery Eloi. Outros três envolvidos no crime já estão presos. Segundo a PC, o homicídio foi cometido devido às disputas pelo controle do tráfico de drogas na região e também por vingança — a vítima teria atirado contra integrantes do grupo criminoso ao qual os autores pertenciam.