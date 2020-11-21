PRF apreende 480 kg de maconha no porta-malas de carro em Guarapari

A PRF informou que recebeu denúncias de que um carro com placas do Paraná estaria transportando uma grande quantidade de drogas na BR 101 e que teria desviado para a Rodovia do Sol quando viu a fiscalização da polícia. Os agentes, então, se posicionaram em pontos estratégicos das duas rodovias e conseguiram abordar o veículo.

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Segundo a polícia, os agentes encontraram vários tabletes da droga no porta-malas e no banco traseiro do veículo, cobertas por um cobertor. Após a pesagem, foi constatado que havia 480,6 kg de maconha e a PRF estimou um prejuízo de meio milhão de reais ao tráfico de drogas. O material apreendido e os dois detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari.