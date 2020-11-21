PRF apreende 480 kg de maconha no porta-malas de carro em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 480 quilos de maconha dentro de um carro modelo Ford Fiesta na manhã deste sábado (21), próximo ao trevo de Meaípe, na Rodovia do Sol, em Guarapari. Um homem de 31 anos e uma mulher de 26 foram detidos na ação e a polícia informou que o veículo, com placas do Paraná, havia sido roubado no município de Rolândia, em agosto deste ano.
A PRF informou que recebeu denúncias de que um carro com placas do Paraná estaria transportando uma grande quantidade de drogas na BR 101 e que teria desviado para a Rodovia do Sol quando viu a fiscalização da polícia. Os agentes, então, se posicionaram em pontos estratégicos das duas rodovias e conseguiram abordar o veículo.
Segundo a polícia, os agentes encontraram vários tabletes da droga no porta-malas e no banco traseiro do veículo, cobertas por um cobertor. Após a pesagem, foi constatado que havia 480,6 kg de maconha e a PRF estimou um prejuízo de meio milhão de reais ao tráfico de drogas. O material apreendido e os dois detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari.