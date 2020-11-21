Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Rodovia do Sol

PRF apreende 480 kg de maconha no porta-malas de carro em Guarapari

Um homem de 31 anos e uma mulher de 26 foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari. Veículo abordado tinha placas do Paraná
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 13:03

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 13:03

A PRF apreendeu 480 kg de maconha em Guarapari neste sábado (21)
A PRF apreendeu 480 kg de maconha em Guarapari neste sábado (21) Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu 480 quilos de maconha dentro de um carro modelo Ford Fiesta na manhã deste sábado (21), próximo ao trevo de Meaípe, na Rodovia do Sol, em Guarapari. Um homem de 31 anos e uma mulher de 26 foram detidos na ação e a polícia informou que o veículo, com placas do Paraná, havia sido roubado no município de Rolândia, em agosto deste ano.
A PRF informou que recebeu denúncias de que um carro com placas do Paraná estaria transportando uma grande quantidade de drogas na BR 101 e que teria desviado para a Rodovia do Sol quando viu a fiscalização da polícia. Os agentes, então, se posicionaram em pontos estratégicos das duas rodovias e conseguiram abordar o veículo.
Segundo a polícia, os agentes encontraram vários tabletes da droga no porta-malas e no banco traseiro do veículo, cobertas por um cobertor. Após a pesagem, foi constatado que havia 480,6 kg de maconha e a PRF estimou um prejuízo de meio milhão de reais ao tráfico de drogas. O material apreendido e os dois detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari.

Veja Também

Lavrador é morto com golpes de machado na Serra

Criminosos clonam site de leilões de carros e aplicam golpes no ES

PRF apreende carreta com bloco de granito irregular em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados