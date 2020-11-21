Lavrador é morto com golpes de machado na Serra

Elecio Felecia foi morto com golpes de machado na Serra Crédito: Reprodução/Fernando Madeira/Arquivo

Um homem de 63 anos foi morto com golpes de machado na Serra , na madrugada deste sábado (21). O crime aconteceu no bairro Cidade Nova da Serra. Pelo menos dois homens invadiram a casa do lavrador Elecio Felecia, que entrou em luta corporal com eles. A mulher e o neto de dois anos, que também estava na casa, conseguiram fugir. Quando eles voltaram para a residência, depois de se esconder por duas horas em uma região de mata, encontraram o idoso morto.

De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta junto a familiares, o crime aconteceu por volta das 2h da madrugada. Pelo menos dois homens arrombaram a porta da casa e começaram a lutar com Elecio, que estava na residência com a companheira, de 69 anos, e o neto dela, de 2 anos. Durante o confronto, o lavrador gritou para que a mulher pegasse a criança e fugisse.

A idosa pulou a janela da casa com o neto e se escondeu em uma região de mata, próximo do local. Depois de duas horas escondidos, ela voltou para a casa e encontrou o companheiro morto. Próximo ao corpo, havia um machado, que segundo relatos de parentes, era de Elecio e foi utilizado pelos suspeitos para cometer o crime.

Em estado de choque, a mulher foi até a casa de um vizinho, que chamou a polícia. Ela passou mal e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede. A criança de dois anos que estava com ela já está sob cuidado de parentes. Ainda segundo os familiares que conversaram com a reportagem, a vítima não estava sendo ameaçada e não tinha envolvimento com nada de errado.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil informou, por nota, "que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e que até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada". E completou: "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte".

A Polícia também pede a colaboração da população com informações que possam auxiliar na elucidação do crime, por meio do Disque Denúncia 181 e pelo site disquedenuncia181.es.gov.br