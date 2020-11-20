Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem identificação

Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em praia na Serra

Moradores da região encontraram a vítima na manhã desta sexta-feira (20). A perícia da Polícia Civil disse que o homem tinha entre 30 e 40 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 16:31

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:31

Corpo do homem foi encontrado com marcas de tiro na Praia de Capuba, na Serra
Corpo do homem foi encontrado com marcas de tiro na Praia de Capuba, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (20) na Praia de de Capuba, na região de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória.
A perícia da Polícia Civil disse que o homem tinha entre 30 e 40 anos. O corpo foi encontrado por moradores e ninguém conhecia o homem, que estava sem roupas e documentos.
Corpo do homem foi encontrado com marcas de tiro na Praia de Capuba, na Serra
Corpo do homem foi encontrado com marcas de tiro na Praia de Capuba, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A polícia disse que ele foi morto com dois tiros e pancadas na cabeça.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Com informações do G1 ES.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados