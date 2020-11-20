Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em praia na Serra

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (20) na Praia de de Capuba, na região de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória.
A perícia da Polícia Civil disse que o homem tinha entre 30 e 40 anos. O corpo foi encontrado por moradores e ninguém conhecia o homem, que estava sem roupas e documentos.
A polícia disse que ele foi morto com dois tiros e pancadas na cabeça.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
