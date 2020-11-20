PF prende homem e retém imóveis no valor de R$ 1,3 milhão em Guarapari

A Polícia Federal
prendeu preventivamente um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma ação realizada na manhã desta sexta-feira (20), em Guarapari
, no litoral do Espírito Santo
. No município, três apartamentos avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão também foram retidos.
De acordo com a PF, o detido já deu entrada no sistema prisional capixaba e a retenção dos imóveis tem como objetivo descapitalizar o esquema criminoso, que também é suspeito do crime de lavagem de dinheiro. Além disso, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade.
O nome "Assepsia" se deve ao fato de os criminosos utilizarem meios para ocultar o dinheiro obtido de forma ilícita. A operação que deu origem ao caso investigou remessas de cocaína enviadas para o exterior pelo porto do Rio de Janeiro (RJ). O objetivo é combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
Na manhã do dia 1º de julho deste ano, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Assepsia
. Na ocasião, o líder de um esquema de tráfico internacional que estava foragido desde 2018 foi preso também em Guarapari, onde vivia usando um nome falso. No local onde ele morava, foram apreendidos R$ 280 mil e dois carros de luxo avaliados em R$ 200 mil.
Já no dia seguinte, 2 de julho, a Polícia Federal deu início à segunda fase da Operação Assepsia
ainda cidade de Guarapari, quando apreendeu um terceiro veículo, que também teria ligação com o criminoso detido no dia anterior. Dentro do veículo, havia 80 kg de cocaína quantidade avaliada em R$ 1,5 milhão.