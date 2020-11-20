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Lavagem de dinheiro

PF prende homem e retém imóveis no valor de R$ 1,3 milhão em Guarapari

Suspeito teve a prisão preventiva decretada por envolvimento com o tráfico de drogas; ação desta sexta-feira (20) faz parte da segunda fase da Operação Assepsia

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 15:51
Policia Federal
Ação da Policia Federal nesta manhã é consequência das investigações feitas em julho deste ano Crédito: Celso Barbosa/Código 19/Folhapress
Polícia Federal prendeu preventivamente um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma ação realizada na manhã desta sexta-feira (20), em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. No município, três apartamentos avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão também foram retidos.
De acordo com a PF, o detido já deu entrada no sistema prisional capixaba e a retenção dos imóveis tem como objetivo descapitalizar o esquema criminoso, que também é suspeito do crime de lavagem de dinheiro. Além disso, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade.

Os crimes: tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

O crime de tráfico de drogas está previsto no Artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, que instaurou o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad). Resumidamente, trata-se da importação, exportação, armazenamento, venda ou produção de entorpecentes. A pena varia de cinco a 15 anos de reclusão, além de pagamento de multa.

Já o crime de lavagem de dinheiro está tipificado no Artigo 1º da Lei nº 9.613 de 1998 e se refere à ocultação ou dissimulação sobre a origem, a movimentação ou a localização de dinheiro ou bens provenientes de infrações penais. A pena varia de três a dez anos de reclusão e pagamento de multa.

Polícia Federal

Decorrente das investigações ocorridas em julho deste ano, a ação desta manhã (20) faz parte da segunda fase da Operação Assepsia, que já resultou na prisão de um foragido da Justiça acusado de tráfico internacional e na apreensão de R$ 280 mil. Além de três veículos e de 80 kg de cocaína.
O nome "Assepsia" se deve ao fato de os criminosos utilizarem meios para ocultar o dinheiro obtido de forma ilícita. A operação que deu origem ao caso investigou remessas de cocaína enviadas para o exterior pelo porto do Rio de Janeiro (RJ). O objetivo é combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.

PRIMEIRA FASE

Na manhã do dia 1º de julho deste ano, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Assepsia. Na ocasião, o líder de um esquema de tráfico internacional  que estava foragido desde 2018  foi preso também em Guarapari, onde vivia usando um nome falso. No local onde ele morava, foram apreendidos R$ 280 mil e dois carros de luxo avaliados em R$ 200 mil.

Operação Assepsia

SEGUNDA FASE

Já no dia seguinte, 2 de julho, a Polícia Federal deu início à segunda fase da Operação Assepsia ainda cidade de Guarapari, quando apreendeu um terceiro veículo, que também teria ligação com o criminoso detido no dia anterior. Dentro do veículo, havia 80 kg de cocaína  quantidade avaliada em R$ 1,5 milhão.

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