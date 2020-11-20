PF prende homem e retém imóveis no valor de R$ 1,3 milhão em Guarapari

O crime de tráfico de drogas está previsto no Artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, que instaurou o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad). Resumidamente, trata-se da importação, exportação, armazenamento, venda ou produção de entorpecentes. A pena varia de cinco a 15 anos de reclusão, além de pagamento de multa.



Já o crime de lavagem de dinheiro está tipificado no Artigo 1º da Lei nº 9.613 de 1998 e se refere à ocultação ou dissimulação sobre a origem, a movimentação ou a localização de dinheiro ou bens provenientes de infrações penais. A pena varia de três a dez anos de reclusão e pagamento de multa.

