Bandidos agridem policial e roubam viatura da PC na Serra

Polícia Civil foi rendido e espancado na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta com a polícia. Um investigador da Polícia Civil, de 52 anos, foi agredido a pauladas por três criminosos durante um assalto na Rodovia do Contorno, na altura do bairro André Carloni, na Serra . Durante a ação, os bandidos conseguiram roubar a arma do policial e fugiram com a viatura da Polícia Civil, que estava devidamente caracterizada, de acordo com informações apuradas pelacom a polícia.

O policial foi resgatado por uma ambulância da Eco101 e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória . As circunstâncias do crime ainda não foram completamente esclarecidas pela polícia.

POLÍCIA AINDA TENTA ENTENDER O QUE ACONTECEU

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, policiais militares que conversaram com o policial civil no hospital disseram que ele parecia desorientado e tinha dificuldade para falar. Mesmo assim, o policial contou que dirigia a viatura, quando foi rendido por três homens armados, que o agrediram com pedaços de madeira.

O policial contou ainda que, depois de agredi-lo, os bandidos fugiram com a arma dele e a viatura. A Polícia Civil confirmou que a viatura roubada estava devidamente caracterizada, com todos os adesivos que indicam que o veículo pertence à polícia. Ainda segundo a PC, o carro é um modelo de viatura antigo.

Modelo semelhante à viatura da PC que foi roubada na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O QUE DIZ A PC

Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e diligências ainda estão em andamento. Muitas questões ainda precisam ser esclarecidas, entre elas o dia e horário em que o crime aconteceu.

"As circunstâncias do fato são objeto de investigação e outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações", informou a PC por nota enviada à TV Gazeta.

A Polícia Civil pede ainda para que quem tiver qualquer informação sobre o caso, faça denúncias pelo telefone do 181 ou pelo site do Disque Denúncia.