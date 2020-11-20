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Rodovia do Contorno

Bandidos agridem policial e roubam viatura da PC na Serra

Arma que estava com o investigador da PC também foi levada. Após as agressões, o policial foi resgatado e levado para um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 14:37

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 14:37

Polícia Civil foi rendido e espancado na Rodovia do Contorno, na Serra
Polícia Civil foi rendido e espancado na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um investigador da Polícia Civil, de 52 anos, foi agredido a pauladas por três criminosos durante um assalto na Rodovia do Contorno, na altura do bairro André Carloni, na Serra. Durante a ação, os bandidos conseguiram roubar a arma do policial e fugiram com a viatura da Polícia Civil, que estava devidamente caracterizada, de acordo com informações apuradas pela TV Gazeta com a polícia.
 O policial foi resgatado por uma ambulância da Eco101 e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. As circunstâncias do crime ainda não foram completamente esclarecidas pela polícia.

POLÍCIA AINDA TENTA ENTENDER O QUE ACONTECEU

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, policiais militares que conversaram com o policial civil no hospital disseram que ele parecia desorientado e tinha dificuldade para falar. Mesmo assim, o policial contou que dirigia a viatura, quando foi rendido por três homens armados, que o agrediram com pedaços de madeira. 
O policial contou ainda que, depois de agredi-lo, os bandidos fugiram com a arma dele e a viatura. A Polícia Civil confirmou que a viatura roubada estava devidamente caracterizada, com todos os adesivos que indicam que o veículo pertence à polícia. Ainda segundo a PC, o carro é um modelo de viatura antigo.
Modelo semelhante à viatura da PC que foi roubada na Serra
Modelo semelhante à viatura da PC que foi roubada na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

 O QUE DIZ A PC

Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação e diligências ainda estão em andamento. Muitas questões ainda precisam ser esclarecidas, entre elas o dia e horário em que o crime aconteceu. 
"As circunstâncias do fato são objeto de investigação e outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações", informou a PC por nota enviada à TV Gazeta.
A Polícia Civil pede ainda para que quem tiver qualquer informação sobre o caso, faça denúncias pelo telefone do 181 ou pelo site do Disque Denúncia.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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