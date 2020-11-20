Chapeiro é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Serra

Viaduto onde o corpo do jovem foi encontrado na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um jovem, de 18 anos, foi encontrado morto - com os pés e as mãos amarradas - em um viaduto na Rodovia do Contorno, em Jardim Carapina, na Serra . Vitor Santos Reis levou cinco tiros na cabeça.

Parentes do garoto estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e conversaram com a reportagem da TV Gazeta. Eles contaram que Vitor morava no bairro Taquara, na Serra, e trabalhava como chapeiro em uma lanchonete perto da casa dele.

O CRIME

Na última quarta-feira (18), Vitor deveria ter entrado no trabalho às 17 horas. Pouco depois das 16 horas, ele esteve em uma barbearia do bairro e, quando estava terminando de cortar o cabelo, recebeu a ligação de uma pessoa. Ele contou aos amigos que iria se encontrar com essa pessoa antes de ir para a lanchonete. Pouco depois das 17 horas, o patrão de Vitor estranhou a demora dele em chegar ao trabalho e passou a ligar para o celular do jovem, mas as ligações não foram atendidas.

Vitor Santos Reis, de 18 anos, foi encontrado amarrado e morto embaixo de viaduto, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A mãe de Vitor foi a primeira pessoa da família a saber que o jovem tinha morrido. Pouco depois das 23 horas, ela recebeu fotos do filho morto em um grupo na internet.

A mãe está desolada. Foram moradores de Jardim Carapina que encontraram o corpo do jovem debaixo do viaduto.

Parentes contaram à reportagem da TV Gazeta que Vitor teve envolvimento com o tráfico de drogas quando era menor de idade. Mas já tinha tempo que ele havia deixado o tráfico e estava trabalhando.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Nenhum suspeito foi preso.