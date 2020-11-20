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Rodovia do Contorno

Chapeiro é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Serra

Mãe recebeu fotos do filho morto em grupo de internet. Vitor Santos Reis, de 18 anos, levou cinco tiros na cabeça e foi encontrado embaixo de um viaduto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 09:28

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 09:28

Vitor Santos Reis, de 18 anos, foi encontrado amarrado e morto em baixo de viaduto, na Serra
Viaduto onde o corpo do jovem foi encontrado na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um jovem, de 18 anos, foi encontrado morto - com os pés e as mãos amarradas - em um viaduto na Rodovia do Contorno, em Jardim Carapina, na Serra. Vitor Santos Reis levou cinco tiros na cabeça.
Parentes do garoto estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e conversaram com a reportagem da TV Gazeta. Eles contaram que Vitor morava no bairro Taquara, na Serra, e trabalhava como chapeiro em uma lanchonete perto da casa dele.

O CRIME

Na última quarta-feira (18), Vitor deveria ter entrado no trabalho às 17 horas. Pouco depois das 16 horas, ele esteve em uma barbearia do bairro e, quando estava terminando de cortar o cabelo, recebeu a ligação de uma pessoa. Ele contou aos amigos que iria se encontrar com essa pessoa antes de ir para a lanchonete. Pouco depois das 17 horas, o patrão de Vitor estranhou a demora dele em chegar ao trabalho e passou a ligar para o celular do jovem, mas as ligações não foram atendidas.
Vitor Santos Reis, de 18 anos, foi encontrado amarrado e morto em baixo de viaduto, na Serra
Vitor Santos Reis, de 18 anos, foi encontrado amarrado e morto embaixo de viaduto, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A mãe de Vitor foi a primeira pessoa da família a saber que o jovem tinha morrido. Pouco depois das 23 horas, ela recebeu fotos do filho morto em um grupo na internet.
A mãe está desolada. Foram moradores de Jardim Carapina que encontraram o corpo do jovem debaixo do viaduto.
Parentes contaram à reportagem da TV Gazeta que Vitor teve envolvimento com o tráfico de drogas quando era menor de idade. Mas já tinha tempo que ele havia deixado o tráfico e estava trabalhando.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Nenhum suspeito foi preso.

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Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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