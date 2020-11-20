PM encontra drogas dentro de casa e prende casal em Vila Velha

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma casa no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (19). De acordo com a polícia, foram encontrados 800 pinos de cocaína, dois tabletes de um quilograma cada de maconha e meio quilo de crack, além de 2 mil pinos vazios para embalagem da droga. Um homem de 19 anos e uma mulher de 25 foram detidos.
O sargento Leonardo, do Batalhão da Força Tática da PM, afirmou que equipes realizavam patrulhamento no bairro quando viram um casal em atitude suspeita. No momento da abordagem, a mulher tentou se desfazer de uma sacola cheia de maconha, em frente à casa onde os dois moravam.
Os militares, então, realizaram buscas na casa. Parte das drogas foi encontrada no quarto do casal e o resto em um cômodo nos fundos da casa. De acordo com a Polícia, a mulher possuía passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os dois detidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.