PM encontra drogas dentro de casa e prende casal em Vila Velha

O sargento Leonardo, do Batalhão da Força Tática da PM, afirmou que equipes realizavam patrulhamento no bairro quando viram um casal em atitude suspeita. No momento da abordagem, a mulher tentou se desfazer de uma sacola cheia de maconha, em frente à casa onde os dois moravam.

Os militares, então, realizaram buscas na casa. Parte das drogas foi encontrada no quarto do casal e o resto em um cômodo nos fundos da casa. De acordo com a Polícia, a mulher possuía passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os dois detidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.