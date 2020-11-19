Suspeito de assassinatos que se passava por juiz é preso em Guarapari

Polícia prende ex-inspetor penitenciário em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um ex-inspetor penitenciário de 44 anos foi detido em flagrante, nesta quarta-feira (18), no bairro Village do Sol, em Guarapari, em uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), ambas da Polícia Civil de Guarapari. O suspeito foi detido após uma denúncia anônima, realizada por meio do Disque-Denúncia 181.

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Segundo o titular da Denarc, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o suspeito se passava ora por policial, ora por juiz de direito. "O detido foi apontado por meio do disque-denúncia como autor de homicídios, razão pela qual foi proposta à DHPP a realização de uma ação conjunta para prendê-lo", explicou.

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Durante a ação, realizada na tarde desta quarta-feira (18), foram apreendidos um revólver calibre .38, diversas munições desse mesmo calibre, toucas ninjas, documentos falsos que simulavam o porte de arma e uma pistola Taurus 24/7 falsa. Todo o material estava na residência do detido.

"Chamado a se identificar, o suspeito apresentou documentos falsos nos quais se identificava como juiz de fato e de direito, e ainda, um registro de arma de fogo que, posteriormente, revelou-se falso", relatou o delegado Guilherme Eugênio.

A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Criminalística - Balística e o resultado será encaminhado para a DHPP, "Que manifestou interesse em realizar exames de micro comparação balística voltados à identificação de eventuais homicídios praticados com o emprego da arma apreendida" disse o titular da Denarc.

O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e falsificação de documento público, em seguida foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. "Ele será recambiado para uma unidade prisional específica para ex-integrantes do sistema prisional", explicou o delegado.