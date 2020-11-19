Mulher relata abuso sexual em atendimento no Hospital Dório Silva

Um funcionário da coleta de sangue do Hospital Dório Silva é apontado pela vítima como suspeito Crédito: Vitor Jubini

Uma mulher de 56 anos, dona de casa, relatou ter sido vítima de abuso sexual durante atendimento recebido no Hospital Estadual Dório Silva , no município da Serra . De acordo com a paciente, foi dada entrada no centro médico no dia 29 de outubro para uma cirurgia de pedra na vesícula, da qual recebeu alta no último sábado (14). A vítima contou ainda que teria sofrido violência no banheiro e em outras situações, mesmo depois de operada e com infecção urinária. A direção do Hospital Estadual Dório Silva disse que o caso será apurado.

Segundo a paciente, o abusador era um homem de aproximadamente 50 anos que realizava coletas de sangue e que a teria ameaçado de morte caso contasse o acontecido a alguém.

"No hospital soube o que eu tinha e fiz então a retirada de uma pedra na vesícula. Fui abusada o tempo todo que eu estava lá. Ele me machucou, mandava eu abrir a perna e disse que ia tirar sangue pela minha genitália. Não consigo dormir, tenho pesadelo quando eu fecho o olho. Estou sentindo muita dor, não estou me recuperando da cirurgia. Estou sofrendo, com trauma, nunca passei por isso. Só Deus", relatou.

A respeito das características físicas do suspeito, a vítima relatou que ele teria por volta de 1,75m de altura, que pesaria em torno de 80 kg, tinha tom de pele negra, usava óculos e tinha o cabelo quase raspado.

Apesar do medo que sentiu, a paciente afirmou que acredita que as enfermeiras perceberam que algo estranho havia acontecido. Mesmo com as dores ocasionadas pela cirurgia e pela infecção, a mulher relatou que pediu à equipe médica para deixar o hospital, o que não foi feito enquanto não teve condições de alta hospitalar.

Ao ter tentado ligar para a ouvidoria do hospital e para o disque-denúncia, a vítima disse que ninguém deu ouvidos, o que fez com que precisasse ir até a delegacia registrar a ocorrência na noite desta quarta-feira (18). "Ninguém sabe do ocorrido na minha família, estou envergonhada. Tive taquicardia de precisar ir para o CTI. Eu fiquei com a boca fechada por causa da ameaça, sofri abuso até o pós cirurgia. Se algo mais acontecer comigo, pode saber que foi ele", contou.

OUTRO LADO

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , a direção do Hospital Estadual Dório Silva informou que a paciente fez a denúncia junto à ouvidoria da unidade nesta semana. Em nota, disse ainda que a orientação nestes casos é que a paciente também faça um Boletim de Ocorrência junto à polícia para que os fatos sejam verificados pela direção em conjunto com o órgão competente. "A direção ressalta que zela pelo bem estar e segurança de todos os pacientes, e que o caso será apurado", finalizou a nota.

A reportagem acionou a Polícia Civl na noite desta quarta-feira (18). Às 11h09 desta quinta (19), respondeu que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Serra e que todas as providências cabíveis estão sendo adotadas e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.