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Serra

Mulher relata abuso sexual em atendimento no Hospital Dório Silva

Segundo a paciente, o abusador era um homem de aproximadamente 50 anos que realizava coletas de sangue e que a teria ameaçado de morte. A direção do hospital disse que o caso será apurado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 23:37

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 23:37

Serra - ES - Hospital Dório Silva
Um funcionário da coleta de sangue do Hospital Dório Silva é apontado pela vítima como suspeito Crédito: Vitor Jubini
Uma mulher de 56 anos, dona de casa, relatou ter sido vítima de abuso sexual durante atendimento recebido no Hospital Estadual Dório Silva, no município da Serra. De acordo com a paciente, foi dada entrada no centro médico no dia 29 de outubro para uma cirurgia de pedra na vesícula, da qual recebeu alta no último sábado (14). A vítima contou ainda que teria sofrido violência no banheiro e em outras situações, mesmo depois de operada e com infecção urinária. A direção do Hospital Estadual Dório Silva disse que o caso será apurado.
Segundo a paciente, o abusador era um homem de aproximadamente 50 anos que realizava coletas de sangue e que a teria ameaçado de morte caso contasse o acontecido a alguém.
"No hospital soube o que eu tinha e fiz então a retirada de uma pedra na vesícula. Fui abusada o tempo todo que eu estava lá. Ele me machucou, mandava eu abrir a perna e disse que ia tirar sangue pela minha genitália. Não consigo dormir, tenho pesadelo quando eu fecho o olho. Estou sentindo muita dor, não estou me recuperando da cirurgia. Estou sofrendo, com trauma, nunca passei por isso. Só Deus", relatou.
A respeito das características físicas do suspeito, a vítima relatou que ele teria por volta de 1,75m de altura, que pesaria em torno de 80 kg, tinha tom de pele negra, usava óculos e tinha o cabelo quase raspado.
Apesar do medo que sentiu, a paciente afirmou que acredita que as enfermeiras perceberam que algo estranho havia acontecido. Mesmo com as dores ocasionadas pela cirurgia e pela infecção, a mulher relatou que pediu à equipe médica para deixar o hospital, o que não foi feito enquanto não teve condições de alta hospitalar.
Ao ter tentado ligar para a ouvidoria do hospital e para o disque-denúncia, a vítima disse que ninguém deu ouvidos, o que fez com que precisasse ir até a delegacia registrar a ocorrência na noite desta quarta-feira (18). "Ninguém sabe do ocorrido na minha família, estou envergonhada. Tive taquicardia de precisar ir para o CTI. Eu fiquei com a boca fechada por causa da ameaça, sofri abuso até o pós cirurgia. Se algo mais acontecer comigo, pode saber que foi ele", contou.

OUTRO LADO

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a direção do Hospital Estadual Dório Silva informou que a paciente fez a denúncia junto à ouvidoria da unidade nesta semana. Em nota, disse ainda que a orientação nestes casos é que a paciente também faça um Boletim de Ocorrência junto à polícia para que os fatos sejam verificados pela direção em conjunto com o órgão competente. "A direção ressalta que zela pelo bem estar e segurança de todos os pacientes, e que o caso será apurado", finalizou a nota.
A reportagem acionou a Polícia Civl na noite desta quarta-feira (18). Às 11h09 desta quinta (19), respondeu que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Serra e que todas as providências cabíveis estão sendo adotadas e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Atualização

19/11/2020 - 2:24
Após a publicação da matéria na quarta-feira (18), a Polícia Civil enviou uma resposta sobre o caso na manhã desta quinta-feira (19). O texto foi atualizado.

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