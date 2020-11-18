Mulher é presa após invadir Ceasa e agredir ex-marido e PMs em Cariacica

Uma mulher de 33 anos foi presa após invadir a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, nesta terça-feira (17), para agredir o ex-marido, de quem ela está separada há seis meses. O caso aconteceu por volta das 23h.
A suspeita agrediu a vítima com socos, tapas e golpes de capacete, e também arranhou o ex-companheiro. A Polícia Militar foi acionada e a mulher agrediu também os policiais que atenderam a ocorrência.
Imagens da TV Gazeta mostram o braço machucado de um dos militares, que foi mordido pela mulher enquanto ele tentava algemá-la.
Segundo os militares, a suspeita estava transtornada e foi levada para a Delegacia de Plantão da Mulher. Na delegacia, ela arranjou mais confusão, tirou a roupa e ficou quase nua, além de chutar a viatura.
A mulher foi autuada por lesão corporal e resistência à prisão. Ela foi presa, mas levada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) para receber medicamentos para se acalmar.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.