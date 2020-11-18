Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão

Mulher é presa após invadir Ceasa e agredir ex-marido e PMs em Cariacica

Ela agrediu o homem com socos, com tapas, com golpes de capacete e arranhou o ex-companheiro. A Polícia Militar foi acionada e a mulher agrediu também os policiais que atenderam a ocorrência
Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:41

O caso aconteceu em Cariacica
Mulher agride ex-marido e policiais militares na Ceasa Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma mulher de 33 anos foi presa após invadir a Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, nesta terça-feira (17), para agredir o ex-marido, de quem ela está separada há seis meses. O caso aconteceu por volta das 23h.
A suspeita agrediu a vítima com socos, tapas e golpes de capacete, e também arranhou o ex-companheiro. A Polícia Militar foi acionada e a mulher agrediu também os policiais que atenderam a ocorrência.
Imagens da TV Gazeta mostram o braço machucado de um dos militares, que foi mordido pela mulher enquanto ele tentava algemá-la.

Segundo os militares, a suspeita estava transtornada e foi levada para a Delegacia de Plantão da Mulher. Na delegacia, ela arranjou mais confusão, tirou a roupa e ficou quase nua, além de chutar a viatura.
A mulher foi autuada por lesão corporal e resistência à prisão. Ela foi presa, mas levada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) para receber medicamentos para se acalmar.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados