Furto de fios de cobre deixa postes sem iluminação na Praia do Canto

Furto de fios de cobre em postes deixou parte da Praia do Canto sem iluminação na noite desta segunda (16) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem foi preso suspeito de furtar fios de cobre em postes da Praia do Canto, em Vitória , na noite desta segunda-feira (16). Ele foi detido em flagrante por agentes da Guarda Municipal próximo à ponte da Ilha do Frade. Outros dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar. A suspeita é de que mais de 500 metros de fio de cobre tenham sido furtados.

No total, quatro postes ficaram sem energia, deixando parte da orla na escuridão durante a noite. Em uma das estruturas, a fiação ficou toda exposta e os suspeitos só não levaram o material devido à chegada da Guarda Municipal.

Quatro suspeitos teriam participado do crime. Três conseguiram fugir, mas a Guarda deteve um homem de 29 anos depois de populares acionarem o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), como explicou o agente Gabriel.

Chegamos depois de o Ciodes repassar a ocorrência. Munícipes visualizaram os indivíduos cometendo o furto, e flagramos eles cometendo o ilícito. Alguns indivíduos, ao visualizarem a viatura, conseguiram fugir carregando parte do produto furtado. Conseguimos abordar um indivíduo e visualizamos o momento em que ele estava cometendo (o crime), disse.

Roubo de fios de cobre em postes deixou parte da Praia do Canto sem iluminação na noite desta segunda (16) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ainda de acordo com o agente, os fios de energia dos postes são roubados por conta do valor do cobre. Geralmente são usuários de drogas que cometem esse tipo de crime para conseguir recursos para sustentar o vício, por conta do cobre, com alto valor no mercado, destacou.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o homem detido já possui passagens pela polícia por furto e roubo. Ele foi levado para a delegacia com o material apreendido.

Fios de cobre recuperados pelas forças de segurança após furto na região da Curva da Jurema, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Divulgação / Secretaria de Segurança Urbana de Vitória

OUTROS DOIS PRESOS PELA PM

Além desse suspeito preso pela Guarda Municipal, outros dois homens também foram detidos pela Polícia Militar, furtando fios na região da Curva da Jurema. Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, o furto de fios de cobre gera diversos prejuízos para a população e para a administração municipal.

Isso causa prejuízos enormes para a sociedade. Além da questão financeira, pois isso provoca danos nos postes, luminárias, etc; fica ainda também a interrupção dos serviços, na iluminação pública, sinalização viária. Tudo isso cria situação de insegurança, disse.

Fronzio destacou que as prisões ocorreram após denúncias feitas pela população. Ele pede para que as pessoas continuem auxiliando as forças de segurança no combate à prática criminosa. Esperamos que a Polícia Civil conduza os inquéritos, que dê todo o rigor possível que a lei pode dar à essas situações. Fica o nosso pleito para que as pessoas também continuem denunciando. Isso ajuda muito a prender esses criminosos, completou.