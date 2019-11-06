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Civit II

Doze postes são derrubados e têm fios furtados na Serra

Segundo a EDP, não há como precisar quando as estruturas foram derrubadas, pois não há residências por perto e ninguém havia reclamado do problema antes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 20:02

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 20:02

Postes derrubados em Civit II, na Serra Crédito: TV Gazeta | Reprodução
Pelo menos 12 postes foram encontrados derrubados no bairro Civit II, na Serra, nesta quarta-feira (6). Eles tiveram os fios furtados. Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, não há como precisar quando as estruturas foram derrubadas, pois não há residências por perto e ninguém havia reclamado do problema antes.
A sequência de postes derrubados está na área de um loteamento no bairro, que ainda não tem casas. Poucas estruturas ficaram de pé. Uma delas, que já está inclinado em direção ao asfalto, a ferragem já está exposta e dá a impressão de que usaram uma marreta para fazer a depredação.

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A EDP apura quando os postes começaram a ser depredados. Vários restos de fios dos postes foram encontrados em uma área de queimada, e também um galão de combustível que foi deixado para trás. Nenhuma residência foi prejudicada com a falta de energia.
Com informações do G1 ES.
Postes derrubados em Civit II, na Serra Crédito: TV Gazeta | Reprodução

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