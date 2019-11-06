Doze postes são derrubados e têm fios furtados na Serra

Pelo menos 12 postes foram encontrados derrubados no bairro Civit II, na Serra, nesta quarta-feira (6). Eles tiveram os fios furtados. Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, não há como precisar quando as estruturas foram derrubadas, pois não há residências por perto e ninguém havia reclamado do problema antes.
A sequência de postes derrubados está na área de um loteamento no bairro, que ainda não tem casas. Poucas estruturas ficaram de pé. Uma delas, que já está inclinado em direção ao asfalto, a ferragem já está exposta e dá a impressão de que usaram uma marreta para fazer a depredação.
A EDP apura quando os postes começaram a ser depredados. Vários restos de fios dos postes foram encontrados em uma área de queimada, e também um galão de combustível que foi deixado para trás. Nenhuma residência foi prejudicada com a falta de energia.
Com informações do G1 ES.