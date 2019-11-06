Apagão deixa moradores sem energia elétrica no Norte e Noroeste do ES

No início da tarde desta quarta-feira (6), a população de pelo menos 25 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo sofreu um apagão e ficou sem energia por cerca de 30 minutos. A região afetada corresponde à toda a área de cobertura da empresa Luz e Força Santa Maria e alguns municípios onde atua a EDP.
De acordo com ambas as distribuidoras, o apagão aconteceu em decorrência de um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN) do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação de instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país.
Por meio de nota, o ONS confirmou que foi registrada uma ocorrência na região de Minas Gerais, que, consequentemente, resultou na queda de energia em diversos municípios locais e do Espírito Santo. Duas linhas de transmissão desligaram por causa de alguma perturbação no sistema, que ainda será apurada.
ALGUMAS REGIÕES AFETADAS:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo (Sede)
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa (distritos de Santo Antônio do Canaã e São João de Petrópolis)
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério