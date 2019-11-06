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Apagão deixa moradores sem energia elétrica no Norte e Noroeste do ES

Pelo menos 27 municípios sofreram um apagão; população ficou sem energia por cerca de 30 minutos. Ocorrência em Minas Gerais resultou na queda de energia em diversos municípios locais e do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 15:24

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 15:24

Rede elétrica Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
No início da tarde desta quarta-feira (6), a população de pelo menos 25 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo sofreu um apagão e ficou sem energia por cerca de 30 minutos. A região afetada corresponde à toda a área de cobertura da empresa Luz e Força Santa Maria e alguns municípios onde atua a EDP.
De acordo com ambas as distribuidoras, o apagão aconteceu em decorrência de um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN) do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação de instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país.
Por meio de nota, o ONS confirmou que foi registrada uma ocorrência na região de Minas Gerais, que, consequentemente, resultou na queda de energia em diversos municípios locais e do Espírito Santo. Duas linhas de transmissão desligaram por causa de alguma perturbação no sistema, que ainda será apurada.
ALGUMAS REGIÕES AFETADAS:
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo (Sede)
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Teresa (distritos de Santo Antônio do Canaã e São João de Petrópolis)
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

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