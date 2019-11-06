Apagão deixa moradores sem energia elétrica no Norte e Noroeste do ES

Rede elétrica Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

No início da tarde desta quarta-feira (6), a população de pelo menos 25 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo sofreu um apagão e ficou sem energia por cerca de 30 minutos. A região afetada corresponde à toda a área de cobertura da empresa Luz e Força Santa Maria e alguns municípios onde atua a EDP.

De acordo com ambas as distribuidoras, o apagão aconteceu em decorrência de um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN) do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação de instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país.

Por meio de nota, o ONS confirmou que foi registrada uma ocorrência na região de Minas Gerais, que, consequentemente, resultou na queda de energia em diversos municípios locais e do Espírito Santo. Duas linhas de transmissão desligaram por causa de alguma perturbação no sistema, que ainda será apurada.

ALGUMAS REGIÕES AFETADAS: