Material recuperado pela Polícia Civil do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia recupera carga de notebook no ES avaliada em R$ 110 mil

Durante a ação, dez notebooks da marca Mac, avaliados em R$ 110 mil, preço de custo, foram recuperados. A carga foi furtada na quarta-feira (11), segundo a polícia, por um dos suspeitos, um homem de 26 anos que era funcionário da empresa onde estavam os equipamentos.

"Ele foi identificado e conduzido à delegacia, mas, por conta do período eleitoral, não pode ser preso já que não estava no flagrante do furto. Ele foi ouvido, confessou todo o crime e foi liberado para responder, inicialmente, em liberdade provisória. Ao final do inquérito policial, ele será indiciado e a prisão dele será solicitada, disse a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Cargas.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC), com o apoio da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC).

A Polícia Civil ainda informou que um segundo suspeito, de 32 anos, foi autuado em flagrante por receptação qualificada e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

Os outros quatro suspeitos com idade superior a 18 anos assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por receptação culposa e foram liberados para responder em liberdade.

O adolescente de 17 anos assinou um boletim de ocorrência circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de receptação qualificado e foi reintegrado à família, segundo a Polícia Civil.