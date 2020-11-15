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Caixa eletrônico pega fogo ao lado do Teatro Municipal de Viana

Quando os Bombeiros chegaram no local, o equipamento já havia sido destruído pelas chamas. O prédio do teatro não foi atingido pelo fogo; causas são desconhecidas

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 18:02
Caixa eletrônico pega fogo
O caixa eletrônico que pegou fogo fica ao lado do Teatro Municipal de Viana Crédito: Internauta
Um caixa eletrônico do Banco do Brasil pegou fogo no início da tarde deste domingo (15), ao lado do Teatro Municipal de Viana,  na Grande Vitória, na Avenida Florentino Ávidos, no Centro do município. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) foi acionado para atendimento da ocorrência.
A assessoria de imprensa da prefeitura contou que o caixa 24 horas ficava na calçada. As instalações e os equipamentos públicos não foram atingidos pelo fogo. A motivação do incêndio ainda é desconhecida.
Caixa eletrônico pega fogo
Bombeiros conseguiram controlar as chamas no caixa eletrônico, mas o equipamento ficou inutilizado Crédito: Internauta
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros relatou que as guarnições foram acionadas, chegaram ao local e encontraram um caixa eletrônico já em chamas. O fogo foi combatido e extinto pela equipe.

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A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. 

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