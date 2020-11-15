Caixa eletrônico pega fogo ao lado do Teatro Municipal de Viana

Um caixa eletrônico do Banco do Brasil pegou fogo no início da tarde deste domingo (15), ao lado do Teatro Municipal de Viana, na Grande Vitória, na Avenida Florentino Ávidos, no Centro do município. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) foi acionado para atendimento da ocorrência.
A assessoria de imprensa da prefeitura contou que o caixa 24 horas ficava na calçada. As instalações e os equipamentos públicos não foram atingidos pelo fogo. A motivação do incêndio ainda é desconhecida.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros relatou que as guarnições foram acionadas, chegaram ao local e encontraram um caixa eletrônico já em chamas. O fogo foi combatido e extinto pela equipe.
A reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.