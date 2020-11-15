Caixa eletrônico pega fogo ao lado do Teatro Municipal de Viana

O caixa eletrônico que pegou fogo fica ao lado do Teatro Municipal de Viana Crédito: Internauta

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A assessoria de imprensa da prefeitura contou que o caixa 24 horas ficava na calçada. As instalações e os equipamentos públicos não foram atingidos pelo fogo. A motivação do incêndio ainda é desconhecida.

Bombeiros conseguiram controlar as chamas no caixa eletrônico, mas o equipamento ficou inutilizado Crédito: Internauta

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros relatou que as guarnições foram acionadas, chegaram ao local e encontraram um caixa eletrônico já em chamas. O fogo foi combatido e extinto pela equipe.