Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disparos

Homem é baleado em tiroteio no Terminal de Vila Velha

Suspeitos chegaram em um carro cinza e atiraram contra as pessoas no local. Algumas se machucaram ao tentar correr ou se esconder dos tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 13:38

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 13:38

Homem é baleado no Terminal de Vila Velha
Homem é baleado no Terminal de Vila Velha na manhã deste domingo (15) Crédito: Diony Silva
Homens armados abriram fogo no Terminal de Vila Velha, na manhã deste domingo (15).  De acordo com testemunhas, antes das 10h, o grupo chegou em um carro cinza e disparou contra as pessoas no local. Um homem foi baleado e recebeu atendimento do Samu. Além dele, algumas pessoas se machucaram ao tentar correr ou se esconder dos tiros.
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e informou que a vítima foi alvejada nos membros inferiores. O Samu foi acionado. Os policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. 
Segundo a polícia, o grupo que atirou também é suspeito de ter executado um homem dentro de uma farmácia, no bairro Divino Espírito Santo, região onde fica o Terminal de Vila Velha, na manhã deste domingo, antes de se dirigir até o terminal.
A reportagem também procurou a Polícia Civil, que respondeu que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As informações serão atualizadas assim que repassadas pelas autoridades.

SEGUNDO TIROTEIO NO TERMINAL EM TRÊS DIAS

Na manhã de quinta-feira (12), um criminoso realizou disparos de arma de fogo na tentativa de atingir um homem que estava dentro do Terminal de Vila Velha. Testemunhas afirmaram para a Polícia Militar que a vítima conseguiu escapar ilesa. Segundo a nota enviada pela PM na ocasião, o autor conseguiu fugir e a vítima não foi localizada após buscas realizadas na região do bairro Divino Espírito Santo, onde fica o terminal.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

Veja Também

Criminoso atira contra homem dentro do Terminal de Vila Velha

Homem é detido por assediar mulher no Terminal de Jardim América

Eleições 2020: a votação para prefeito e vereador em todo o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados