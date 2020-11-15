Homem é baleado em tiroteio no Terminal de Vila Velha

Homens armados abriram fogo no Terminal de Vila Velha, na manhã deste domingo (15). De acordo com testemunhas, antes das 10h, o grupo chegou em um carro cinza e disparou contra as pessoas no local. Um homem foi baleado e recebeu atendimento do Samu. Além dele, algumas pessoas se machucaram ao tentar correr ou se esconder dos tiros.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e informou que a vítima foi alvejada nos membros inferiores. O Samu foi acionado. Os policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Segundo a polícia, o grupo que atirou também é suspeito de ter executado um homem dentro de uma farmácia, no bairro Divino Espírito Santo, região onde fica o Terminal de Vila Velha, na manhã deste domingo, antes de se dirigir até o terminal.
A reportagem também procurou a Polícia Civil, que respondeu que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As informações serão atualizadas assim que repassadas pelas autoridades.
SEGUNDO TIROTEIO NO TERMINAL EM TRÊS DIAS
Na manhã de quinta-feira (12), um criminoso realizou disparos de arma de fogo na tentativa de atingir um homem que estava dentro do Terminal de Vila Velha. Testemunhas afirmaram para a Polícia Militar que a vítima conseguiu escapar ilesa. Segundo a nota enviada pela PM na ocasião, o autor conseguiu fugir e a vítima não foi localizada após buscas realizadas na região do bairro Divino Espírito Santo, onde fica o terminal.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta