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Vítima escapou

Criminoso atira contra homem dentro do Terminal de Vila Velha

Disparos aconteceram na manhã desta quinta-feira (12); o autor fugiu do local e não foi localizado pela polícia; a vítima também não foi encontrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:24

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:24

Data: 06/01/2020 - ES - Vila Velha - Terminal de Vila Velha - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Apesar do grande movimento que o Terminal de Vila Velha costuma ter, ninguém ficou ferido após os disparos desta quinta-feira (12) Crédito: Fernando Madeira
Quem estava esperando o ônibus no Terminal de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (12) levou um grande susto quando um criminoso realizou disparos de arma de fogo, na tentativa de atingir um homem que estava no local. Testemunhas afirmaram para a Polícia Militar que a vítima conseguiu escapar ilesa.
Segundo a nota enviada pela PM, o autor conseguiu fugir e a vítima não foi localizada após buscas realizadas na região do bairro Divino Espírito Santo, onde fica o terminal. Com isso, também não há informações sobre a motivação do crime. Até a tarde, o caso não havia sido registrado junto à Polícia Civil.
Responsável pelo Terminal de Vila Velha, a Companhia Estadual de Transportes Urbanos (Ceturb) informou que o local conta com câmeras de videomonitoramento e que as imagens estão à disposição das autoridades. "Todos os terminais têm segurança patrimonial, que acionam a polícia em casos como esse", afirmou, sem dizer se adotará novas medidas.
Também procurada, a Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a Guarda Municipal atua no patrulhamento preventivo com viaturas e motos no entorno do terminal, mas que a segurança no local é de responsabilidade da Ceturb. "Em caso de ocorrência, a nossa orientação é que a PM seja acionada pelo 190."

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