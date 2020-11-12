Criminoso atira contra homem dentro do Terminal de Vila Velha

Quem estava esperando o ônibus no Terminal de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (12) levou um grande susto quando um criminoso realizou disparos de arma de fogo, na tentativa de atingir um homem que estava no local. Testemunhas afirmaram para a Polícia Militar que a vítima conseguiu escapar ilesa.
Segundo a nota enviada pela PM, o autor conseguiu fugir e a vítima não foi localizada após buscas realizadas na região do bairro Divino Espírito Santo, onde fica o terminal. Com isso, também não há informações sobre a motivação do crime. Até a tarde, o caso não havia sido registrado junto à Polícia Civil.
Responsável pelo Terminal de Vila Velha, a Companhia Estadual de Transportes Urbanos (Ceturb) informou que o local conta com câmeras de videomonitoramento e que as imagens estão à disposição das autoridades. "Todos os terminais têm segurança patrimonial, que acionam a polícia em casos como esse", afirmou, sem dizer se adotará novas medidas.
Também procurada, a Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a Guarda Municipal atua no patrulhamento preventivo com viaturas e motos no entorno do terminal, mas que a segurança no local é de responsabilidade da Ceturb. "Em caso de ocorrência, a nossa orientação é que a PM seja acionada pelo 190."