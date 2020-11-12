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Insegurança

Após invasão a Quartel da PM, vizinhos relatam insegurança na região

'Nossa rua aqui fica abandonada. Minha esposa já foi assaltada aqui, durante o dia, duas vezes', contou um morador que reside atrás das instalações da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 15:07

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:07

Rua Coronel Bráulio Dórea, que fica atrás do Quartel da Polícia Militar
Rua Coronel Bráulio Dórea, que fica atrás do Quartel da Polícia Militar Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Moradores afirmam que a Rua Coronel Bráulio Dórea, que fica atrás do Quartel da Polícia Militar, em Vitória, virou referência para usuários de drogas. A reportagem da TV Gazeta esteve no local para conversar com a comunidade depois que equipamentos de comunicação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), vinculado à Casa Militar do governo estadual, foram furtados na madrugada do último sábado (07), dentro do seu hangar, sediado no Quartel.
Um morador contou que antigamente policiais faziam a segurança da rua e dos fundos do quartel: "Era 24h e, de alguns anos para cá, é esse descaso. Nossa rua aqui fica abandonada. Minha esposa já foi assaltada aqui, durante o dia, duas vezes. Meu filho também já foi assaltado aqui"
Segundo uma moradora, a rua da parte de trás virou um ponto de referência para usuários de drogas. Inclusive, dentro da área da Polícia Militar, a equipe da TV Gazeta encontrou o que parece ser um pino de cocaína. Na rua tem acontecido roubos com frequência também. "Muita gente fazendo uso de entorpecentes, sexo. Meu esposo aqui já teve a esposa que foi assaltada três vezes. A creche esse ano foi arrombada quatro vezes", relatou.
Pino de cocaína encontrada em terreno do Quartel da PM
Pino de cocaína encontrada em terreno da área do Quartel Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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Para os moradores vizinhos do quartel, é difícil explicar essa insegurança do lado do local que deveria ser o mais protegido do Estado. "Quando a gente fala com alguns, pensam que estamos seguros, mas não. Somos mais assaltados nessa rua que em outro lugar", contou um homem.
O furto, segundo a descrição do boletim a que a reportagem teve acesso, foi praticado por um homem, na faixa dos 30 a 40 anos, negro, com 1,70 de altura. Pelo videomonitoramento, foi constatado que ele entrou no local às 2h16 do sábado, trajando uma jaqueta preta e uma bermuda verde e preta. Ao entrar, seguiu para a sala de operações e outros ambientes do hangar, de onde levou o material. Permaneceu no local por 23 minutos para realizar os furtos

O OUTRO LADO

Sobre a insegurança relatada pelos moradores, a PM diz que faz policiamento em toda a Maruípe e ressalta que é muito importante que as pessoas liguem para o 190 porque assim vai ser possível definir as ações de acordo com o mapa do crime.

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