Após invasão a Quartel da PM, vizinhos relatam insegurança na região

Rua Coronel Bráulio Dórea, que fica atrás do Quartel da Polícia Militar Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um morador contou que antigamente policiais faziam a segurança da rua e dos fundos do quartel: "Era 24h e, de alguns anos para cá, é esse descaso. Nossa rua aqui fica abandonada. Minha esposa já foi assaltada aqui, durante o dia, duas vezes. Meu filho também já foi assaltado aqui"

Segundo uma moradora, a rua da parte de trás virou um ponto de referência para usuários de drogas. Inclusive, dentro da área da Polícia Militar, a equipe da TV Gazeta encontrou o que parece ser um pino de cocaína. Na rua tem acontecido roubos com frequência também. "Muita gente fazendo uso de entorpecentes, sexo. Meu esposo aqui já teve a esposa que foi assaltada três vezes. A creche esse ano foi arrombada quatro vezes", relatou.

Pino de cocaína encontrada em terreno da área do Quartel Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Para os moradores vizinhos do quartel, é difícil explicar essa insegurança do lado do local que deveria ser o mais protegido do Estado. "Quando a gente fala com alguns, pensam que estamos seguros, mas não. Somos mais assaltados nessa rua que em outro lugar", contou um homem.

O furto, segundo a descrição do boletim a que a reportagem teve acesso, foi praticado por um homem, na faixa dos 30 a 40 anos, negro, com 1,70 de altura. Pelo videomonitoramento, foi constatado que ele entrou no local às 2h16 do sábado, trajando uma jaqueta preta e uma bermuda verde e preta. Ao entrar, seguiu para a sala de operações e outros ambientes do hangar, de onde levou o material. Permaneceu no local por 23 minutos para realizar os furtos

O OUTRO LADO