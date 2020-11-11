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Tablets e radiocomunicadores são furtados de dentro de Quartel da PM

Ladrão ficou 23 minutos dentro do hangar do Notaer e percorreu salas de onde levou os materiais; segundo a Sesp, operação  conseguiu recuperar um equipamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 19:47

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:47

Quartel da PM em Maruípe
Quartel da PM em Maruípe: ladrão furtou equipamentos de hangar sediado dentro da unidade militar Crédito: Arquivo
Equipamentos de comunicação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), vinculado à Casa Militar do governo estadual, foram furtados na madrugada do último sábado (07), dentro do seu hangar, sediado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG-PM), em Maruípe, Vitória.
Na noite em que os fatos aconteceram, um terceiro sargento estava de plantão. No Boletim Unificado - que fez o registro da ocorrência -, há duas descrições sobre a cronologia, com diferenças de horários. Mas, em ambas, o militar passa pelo menos cinco horas e trinta minutos dentro do alojamento. E é neste intervalo em que o furto ocorre.
Foram levados da sala de operações do Notaer  1 GPS, 1 radiocomunicador HT, 1 rádio HT aeronáutico, 2 bases e fontes carregadoras, 1 rádio HT analógico inservível e 2 tablets da marca Apple (iPad).

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O furto, segundo a descrição do boletim a que a reportagem teve acesso, foi praticado por um homem, na faixa dos 30 a 40 anos, negro, com 1,70 de altura. Pelo videomonitoramento, foi constatado que ele entrou no local às 2h16 do sábado, trajando uma jaqueta preta e uma bermuda verde e preta.
Ao entrar, seguiu para a sala de operações e outros ambientes do hangar, de onde levou o material. Permaneceu no local por 23 minutos para realizar os furtos. Saiu, segundo o registro do monitoramento, às 2h39.
O sargento, no boletim, informa que logo após constatar o furto, acionou o seu superior e o registro da ocorrência foi feito. A Polícia Civil também realizou a perícia no local.
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Aeronave do Notaer em Governador Lindenberg  Crédito: Notaer/Divulgação

OPERAÇÃO POLICIAL RECUPERA UM TABLET

Por nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) confirma o furto ocorrido na madrugada de sábado nas instalações do Notaer.
Informa que a perícia da Polícia Civil esteve no local na manhã do sábado, procedendo todos os levantamentos necessários na identificação do criminoso, contando inclusive, com a análise das imagens do circuito de monitoramento."
A Sesp diz também que foi realizada operação nas imediações de Maruípe, sendo recuperado um iPad. A Polícia Militar (PMES) e a Polícia Civil (PCES) estão trabalhando para recuperação dos demais produtos e para atribuir a devida responsabilização ao autor e outros possíveis envolvidos no furto."
Na nota, a secretaria solicita ainda que a população em geral que, sabendo de qualquer informação sobre o autor do furto ou a localização dos objetos, que ligue para Disque Denúncia 181 ou procure uma unidade da PMES ou PCES."

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