Denúncia de homem armado em Vitória mobiliza até helicóptero do Notaer

A rotina de moradores e comerciantes do bairro Tabuazeiro, em Vitória, foi alterada nesta terça-feira (22) pela suposta informação de que um homem armado com uma faca estaria ameaçando as pessoas na rua. O boato causou tumulto e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) precisou ser utilizado para sobrevoar a área na tentativa de localizar o suspeito.
A princípio, também circulou a notícia de que esse mesmo homem estaria pedindo aos traficantes que descessem do morro.
A Polícia Militar foi até o local, fez patrulhamentos e intensificou a segurança. Entretanto, nenhum suspeito foi encontrado. Os agentes também não acharam as possíveis vítimas.