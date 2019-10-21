Homem ataca clientes de bar com facas e deixa um ferido em Vitória

Homem ataca clientes de bar com facas e deixa um ferido, em Vitóri Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um homem armado com duas facas atacou clientes de um bar em Nova Palestina, em Vitória , na tarde deste domingo (20). Uma pessoa ficou ferida. O ajudante de obras Wagner Luiz Rosa levou uma facada na barriga. Ele negou bebida alcoólica ao homem, que acabou atacando Wagner e outros clientes.

Homem ataca clientes de bar com facas e deixa um ferido, em Vitóri Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

"Ele chegou até mim e me pediu. Eu disse que não, porque não o conhecia. Ele saiu e voltou com duas facas já esfaqueando todo mundo. Ele não tinha um alvo, meteu a faca em todo mundo", disse Wagner.

Depois de fazer o ataque, o homem fugiu e tentou se esconder em uma padaria. Lá, ele foi desarmado e agredido. Segundo a polícia, um cliente da padaria chegou a jogar um vidro cheio de doce de leite na cabeça do agressor.

Ferido, ele foi levado para Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. A polícia informou que ele está internado sob escolta policial.

Já Wagner, que foi ferido com a faca, recebeu atendimento e foi liberado.

A irmã do agressor informou aos militares que ele é um bêbado contumaz e faz uso de drogas ilícitas, além de ter uma passagem por roubo no estado da Bahia.