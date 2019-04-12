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Assassinato

Mulher mata ex-marido a facadas em Vila Velha

De acordo com a mulher, o ex-marido invadiu o imóvel dela, alterado. Ela contou que foi atacada pelo homem, conseguiu tomar a faca das mãos dele e o golpeou. Ela aguardou a chegada da PM e do Samu ao local

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 18:56

Publicado em 

12 abr 2019 às 18:56
Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Uma recicladora de materiais foi presa em flagrante, na noite de quinta-feira, após matar o ex-marido a facadas, em Morada da Barra, Vila Velha. À polícia, Edith Marculino de Almeida, 48 anos, contou que foi atacada pelo ex, identificado como Denis Ramos, 31, dentro da própria casa.
De acordo com a mulher, o ex-marido invadiu o imóvel dela, já alterado, e quebrando móveis e plantas da dela. Os dois estão separados há cerca de um ano e meio. 
Segundo relato da acusada à Polícia Civil, na noite do crime, os dois começaram a brigar e no meio da confusão, Denis pegou uma faca e partiu para cima de Edith, que conseguiu pegar a arma da mão do ex-marido e o golpeou diversas vezes pelo corpo.
Após esfaquear o ex-marido, Edith acionou o Samu e a Polícia Militar e ficou do lado de fora da casa aguardando a chegada do socorro. Ela foi presa e levada para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi autuada por homicídio e encaminhada ao presídio.
Ainda em depoimento à Polícia Civil, Edith revelou que em 2017 já havia esfaqueado o ex-marido no peito, durante uma agressão, mas prestou depoimento e foi liberada. Na época, Denis foi socorrido para o hospital, ficou alguns dias internado e depois retornou para casa.

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