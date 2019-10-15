Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Dupla armada com faca é presa após assaltar passageiros do Transcol

Dois suspeitos - um homem e uma mulher - foram presos pela Polícia Militar logo após o crime

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 09:51

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

15 out 2019 às 09:51
Polícia apreendeu facas e recuperou objetos roubados Crédito: Divulgação/PMES
Dupla armada com faca é presa após assaltar passageiros do Transcol
Uma gangue armada com facas assaltou passageiros em um Transcol que faz a linha 591 (Serra - Terminal de Campo Grande) quando o veículo seguia pela Avenida Vitória, em Vitória, às 23h desta segunda-feira (14). Wendel Oliveira Barbosa, 21 anos, e Apoliana Santos Silva, 27 anos, foram presos.
Segundo a polícia, Wendel, Apoliana e os comparsas roubaram celulares, relógio, cordões, mochilas e dinheiro de sete passageiros e também do cobrador. Após o saque, os criminosos fugiram em direção ao bairro Bento Ferreira. As vítimas seguiram até a 1ª Delegacia Regional de Vitória, a poucos metros do local de onde os bandidos desceram do coletivo.
Policiais militares que estavam na delegacia registrando outra ocorrência foram informados pelas vítimas, realizaram buscas e encontraram Wendel e Apoliana.  Com ele,  foram encontrados uma mochila e alguns produtos do roubo. Já com a mulher foram localizados celulares, duas mochilas e uma faca. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas. A dupla foi levada para 1ª Delegacia Regional e autuada por roubo. Na manhã desta terça-feira (15), os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.  O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DCCTP).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto crime Polícia Civil Segurança Pública Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados