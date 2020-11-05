Confronto armado com a PM resulta em dois mortos em Cariacica

Confronto armado resulta em dois mortos em Cariacica Crédito: Reprodução | Google Maps

Duas pessoas morreram na tarde desta quinta-feira (05), por volta das 12h, após confronto armado com agentes da Polícia Militar no bairro Mucuri, em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, em informações prestadas às 18h30, policiais da Força Tática faziam um patrulhamento no bairro Mucuri para combater o tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, eles efetuaram vários disparos contra a equipe policial, que revidou e os dois suspeitos acabaram sendo atingidos, vindo a morrer no local.

Também segundo a PM, os militares fizeram buscas e conseguiram deter, com auxílio da cadela, um suspeito que estava dentro de uma mata. Além disso, foram apreendidos 890 pedras de crack, 33 gramas de crack, uma bucha de maconha, R$ 25,00 e 1$ em espécie, uma balança de precisão, material para embalo, uma arma calibre .9mm com cinco munições, uma arma calibre. 380 com 10 munições.

PM apreende armas e drogas durante ação em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

O suspeito detido e os materiais apreendidos foram entregues no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A ação contou com acionamento do helicóptero do Notaer, confirmado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), bem como da Polícia Civil.