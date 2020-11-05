Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mucuri

Confronto armado com a PM resulta em dois mortos em Cariacica

De acordo com informações do Ciodes, foram apreendidas no local armas e drogas; agentes estão realizando buscas na região de mata à procura de dois indivíduos que fugiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:05

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:05

Confronto armado resulta em dois mortos em Cariacica
Confronto armado resulta em dois mortos em Cariacica Crédito: Reprodução | Google Maps
Duas pessoas morreram na tarde desta quinta-feira (05), por volta das 12h, após confronto armado com agentes da Polícia Militar no bairro Mucuri, em Cariacica.
Segundo a Polícia Militar, em informações prestadas às 18h30, policiais da Força Tática faziam um patrulhamento no bairro Mucuri para combater o tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, eles efetuaram vários disparos contra a equipe policial, que revidou e os dois suspeitos acabaram sendo atingidos, vindo a morrer no local.
Também segundo a PM, os militares fizeram buscas e conseguiram deter, com auxílio da cadela, um suspeito que estava dentro de uma mata. Além disso, foram apreendidos 890 pedras de crack, 33 gramas de crack, uma bucha de maconha, R$ 25,00 e 1$ em espécie, uma balança de precisão, material para embalo, uma arma calibre .9mm com cinco munições, uma arma calibre. 380 com 10 munições. 
PM apreende armas e drogas durante ação em Cariacica
PM apreende armas e drogas durante ação em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O suspeito detido e os materiais apreendidos foram entregues no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A ação contou com acionamento do helicóptero do Notaer, confirmado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), bem como da Polícia Civil.
Também acionada pela reportagem, a PC informou, às 17h15, que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Além disso, afirmou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para que seja feito o exame cadavérico.

Veja Também

Aumento de crimes no ES: secretário diz que responsabilidade não é só da polícia

Homem é preso com drogas, mas consegue fugir algemado em Vitória

Para agilizar policiamento, PM poderá registrar ocorrência na rua no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados