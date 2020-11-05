Homem é preso com drogas, mas consegue fugir algemado em Vitória

O detalhe é que após ser abordado e preso pelos agentes, o homem conseguiu fugir e tentou escapar do parque subindo por uma grade, que limita o espaço com o Bairro da Penha. Na sequência, o rapaz foi algemado e, no momento em que era colocado no carro da guarda, ele novamente fugiu correndo, mesmo com as mãos algemadas.