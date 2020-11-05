Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Parque do Horto

Homem é preso com drogas, mas consegue fugir algemado em Vitória

O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (5), no Parque Horto de Maruípe. O suspeito havia sido detido pela Guarda Municipal e no momento em que era colocado na viatura, conseguiu escapar. Buscas seguem na região

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:28
Horto de Maruípe
Um homem foi preso em flagrante vendendo drogas no Horto de Maruípe, nesta quinta-feira (5) Crédito: Divulgação
Um jovem foi preso pela Guarda Municipal no Parque Municipal Horto de Maruípe, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (5), após ser flagrado vendendo drogas na área do parque, que é utilizado como área de lazer e prática esportiva por diversas pessoas diariamente. Com ele, os agentes encontraram buchas de maconha prontas para serem vendidas.

Veja Também

Para agilizar policiamento, PM poderá registrar ocorrência na rua no ES

Vídeo: pedreiro morre após ser atropelado por moto em Vila Velha

Licença médica expõe abismo entre setores público e privado

O detalhe é que após ser abordado e preso pelos agentes, o homem conseguiu fugir e tentou escapar do parque subindo por uma grade, que limita o espaço com o Bairro da Penha. Na sequência, o rapaz foi algemado e, no momento em que era colocado no carro da guarda, ele novamente fugiu correndo, mesmo com as mãos algemadas.
Os agentes municipais realizaram buscas no interior do parque e também, no entorno e também por Maruípe, porém o fugitivo não havia sido recapturado até a publicação desta reportagem. Assim que houver mais informações este texto será atualizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados