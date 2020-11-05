Homem é preso com drogas, mas consegue fugir algemado em Vitória

Um jovem foi preso pela Guarda Municipal no Parque Municipal Horto de Maruípe, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (5), após ser flagrado vendendo drogas na área do parque, que é utilizado como área de lazer e prática esportiva por diversas pessoas diariamente. Com ele, os agentes encontraram buchas de maconha prontas para serem vendidas.
O detalhe é que após ser abordado e preso pelos agentes, o homem conseguiu fugir e tentou escapar do parque subindo por uma grade, que limita o espaço com o Bairro da Penha. Na sequência, o rapaz foi algemado e, no momento em que era colocado no carro da guarda, ele novamente fugiu correndo, mesmo com as mãos algemadas.
Os agentes municipais realizaram buscas no interior do parque e também, no entorno e também por Maruípe, porém o fugitivo não havia sido recapturado até a publicação desta reportagem. Assim que houver mais informações este texto será atualizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta