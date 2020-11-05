Vídeo: pedreiro morre após ser atropelado por moto em Vila Velha

Local onde o pedreiro foi atropelado e morreu na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um pedreiro foi atropelado e morreu na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha , no fim da tarde desta quarta-feira (04). Crisvaldo Pereira da Silva, de 47 anos, estava saindo do trabalho quando foi atingido por uma moto enquanto atravessava a avenida. Segundo testemunhas, o semáforo estava aberto para os veículos. O condutor da moto foi socorrido em estado grave. De acordo com a Polícia Militar , ele não tem habilitação.

Testemunhas contaram que o pedreiro trabalhou o dia inteiro em uma obra no bairro Ataíde. No fim da tarde, quando estava indo para casa, ele foi atravessar a avenida, mas o sinal estava aberto para os veículos. Uma moto que passava no local acabou atingindo o pedreiro. O impacto foi tão forte que, segundo a perícia, ele foi lançado a seis metros de distância. Veja o vídeo do acidente:

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Um colega de trabalho, o também pedreiro Giovani Nascimento, contou que recebeu a notícia ainda no local da obra. A gente estava no serviço e ficou sabendo que aconteceu um acidente com um menino da nossa equipe. Chegando aqui, a gente se deparou com essa cena triste. Os irmãos dele chorando desesperados. A gente não pode fazer muita coisa, foi fatal, contou.

O condutor da moto, que tem 20 anos, sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O pai dele, o comerciante Luiz Fernando Araújo, disse que o filho estava no trabalho antes do acidente. Ele estava trabalhando, tinha saído para liberar a moto que foi furtada no fim de semana. Eu estava fazendo pão e recebi a notícia do acidente. Quando cheguei, ele estava na ambulância sendo socorrido, disse.

A Polícia Militar informou que o motociclista não tinha habilitação. Ele está internado com escolta policial. A morte será investigada pela Delegacia de Trânsito.