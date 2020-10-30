Motorista embriagado provoca acidente entre carro e carreta na Serra

O Classic foi atingido pela carreta no lado do carona e ficou completamente destruído Crédito: Internauta

ES 010, na altura do bairro Capuba, na região de Jacaraípe, na1,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Um vídeo registrado por uma pessoa que passava pelo local mostra a situação do condutor, que não teve o nome divulgado pela polícia. Um motorista embriagado provocou um acidente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (30) na rodovia, na altura do bairro Capuba, na região de Jacaraípe, na Serra . Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar que atenderam a ocorrência realizaram o teste de alcoolemia no condutor e o resultado foi depor litro de ar expelido. Um vídeo registrado por uma pessoa que passava pelo local mostra a situação do condutor, que não teve o nome divulgado pela polícia.

Um dos policiais que atenderam à ocorrência, o Sargento Duarte, do Batalhão de Trânsito, explicou que por volta das 5h30 o motorista alcoolizado parou com o Chevrolet Classic no acostamento da rodovia para realizar uma conversão. Sem perceber a aproximação da carreta, o carro de passeio cruzou a pista e foi atingido em cheio pelo veículo pesado, no lado do carona.

O Chevrolet Classic foi arrastado por alguns metros e depois foi parar fora da pista. Apesar da força da batida, o motorista sofreu apenas escoriações leves. Ainda assim, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, no mesmo município, para receber atendimento. Já o carona, precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, e o quadro dele é estável.

O motorista da carreta não conseguiu evitar a colisão depois que o Classic cruzou inesperadamente pela pista Crédito: Internauta

"BÊBADO"

Um funcionário público que passava pelo local registrou o estado de embriaguez do motorista logo após o acidente. Na filmagem, o motorista tenta sair do carro, mas é orientado a permanecer dentro do veículo enquanto o socorro não chegasse ao local.

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"Cheguei antes até do Batalhão de Trânsito. Ele não sabia direito nem onde estava e o que tinha ocorrido. Estava visivelmente bêbado. O que fiz foi orientá-lo a ficar no carro até que chegasse a polícia. Acionei o 190 e fiquei no local até a viatura chegar. Fico preocupado porque vai chegando o verão e já começa a surgir mais casos de pessoas bebendo e dirigindo. Nesse acidente não deu em nada, mas em outro um inocente pode perder a vida por conta da irresponsabilidade de outra pessoa", disse o servidor que preferiu não se identificar.

SEM DOCUMENTAÇÃO

Segundo o sargento do Bptran, o condutor não portava documentação e mal conseguia falar quando abordado pelos socorristas e militares.

"Ele não tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e também não possuía o documento do veículo. Conseguimos, contudo, levantar o nome dele por meio da checagem da placa e confirmamos que o veículo pertencia ao condutor", explicou Duarte.

Devido ao acidente, o fluxo sentido Vitória foi desviado para dentro do bairro Capuba, na Serra Crédito: Internauta

MOTORISTA ACABOU SOLTO

Após finalizar o atendimento na UPA, o motorista de 61 anos de idade foi conduzido à Delegacia Regional da Serra. Autuado "por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool", ele pagou uma fiança, que não teve o valor divulgado pela Polícia Civil , e responderá o crime em liberdade provisória.