Motorista embriagado provoca acidente entre carro e carreta na Serra

Um motorista embriagado provocou um acidente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (30) na rodovia ES 010, na altura do bairro Capuba, na região de Jacaraípe, na Serra. Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar que atenderam a ocorrência realizaram o teste de alcoolemia no condutor e o resultado foi de 1,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Um vídeo registrado por uma pessoa que passava pelo local mostra a situação do condutor, que não teve o nome divulgado pela polícia.
Um dos policiais que atenderam à ocorrência, o Sargento Duarte, do Batalhão de Trânsito, explicou que por volta das 5h30 o motorista alcoolizado parou com o Chevrolet Classic no acostamento da rodovia para realizar uma conversão. Sem perceber a aproximação da carreta, o carro de passeio cruzou a pista e foi atingido em cheio pelo veículo pesado, no lado do carona.
O Chevrolet Classic foi arrastado por alguns metros e depois foi parar fora da pista. Apesar da força da batida, o motorista sofreu apenas escoriações leves. Ainda assim, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, no mesmo município, para receber atendimento. Já o carona, precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, e o quadro dele é estável.
"BÊBADO"
Um funcionário público que passava pelo local registrou o estado de embriaguez do motorista logo após o acidente. Na filmagem, o motorista tenta sair do carro, mas é orientado a permanecer dentro do veículo enquanto o socorro não chegasse ao local.
"Cheguei antes até do Batalhão de Trânsito. Ele não sabia direito nem onde estava e o que tinha ocorrido. Estava visivelmente bêbado. O que fiz foi orientá-lo a ficar no carro até que chegasse a polícia. Acionei o 190 e fiquei no local até a viatura chegar. Fico preocupado porque vai chegando o verão e já começa a surgir mais casos de pessoas bebendo e dirigindo. Nesse acidente não deu em nada, mas em outro um inocente pode perder a vida por conta da irresponsabilidade de outra pessoa", disse o servidor que preferiu não se identificar.
SEM DOCUMENTAÇÃO
Segundo o sargento do Bptran, o condutor não portava documentação e mal conseguia falar quando abordado pelos socorristas e militares.
"Ele não tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e também não possuía o documento do veículo. Conseguimos, contudo, levantar o nome dele por meio da checagem da placa e confirmamos que o veículo pertencia ao condutor", explicou Duarte.
MOTORISTA ACABOU SOLTO
Após finalizar o atendimento na UPA, o motorista de 61 anos de idade foi conduzido à Delegacia Regional da Serra. Autuado "por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool", ele pagou uma fiança, que não teve o valor divulgado pela Polícia Civil, e responderá o crime em liberdade provisória.
Devido aos destroços e presença de muitas viaturas na pista, o fluxo na ES 010 precisou ser desviado para dentro do bairro Capuba. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.