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Veículo clonado

Polícia apreende carro roubado com chassi adulterado em Marataízes

Ao verificar a numeração gravada no motor, a Polícia Militar constatou a restrição de furto/roubo, sendo a placa original do veículo é do Rio de Janeiro. O motorista e o proprietário do veículo foram levados para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 14:56

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:56

Ao verificar a numeração gravada no motor, a Polícia Militar constatou a restrição de furto, sendo a placa original do Rio de Janeiro
Carro clonado é encontrado em Marataízes Crédito: PM/ES
Um veículo clonado foi encontrado pela Polícia Militar, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (28), após uma abordagem na avenida Rubens Rangel. O carro é um Toyota/RAV 4, que estava com o chassi adulterado.
De acordo com a polícia, eles já haviam recebido denúncias de que este carro seria clonado e ao verificar, o condutor apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que constava todas as informações do automóvel. No entanto, ao verificar o chassi, foi constatado que ele apresentava sinais de adulteração. A numeração gravada no motor tinha restrição de furto/roubo e a placa original é do Estado do Rio de Janeiro.
Para a polícia, o motorista disse que desconhecia a situação e que havia pegado o carro emprestado na noite de terça-feira (27). Ele levou os policiais até a casa do proprietário do carro, também em Marataízes, e o homem contou que comprou o carro de outra pessoa no município de Alegre no valor de R$ 35 mil e disse que desconhecia a restrição do veículo. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia.

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