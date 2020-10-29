Polícia apreende carro roubado com chassi adulterado em Marataízes

De acordo com a polícia, eles já haviam recebido denúncias de que este carro seria clonado e ao verificar, o condutor apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que constava todas as informações do automóvel. No entanto, ao verificar o chassi, foi constatado que ele apresentava sinais de adulteração. A numeração gravada no motor tinha restrição de furto/roubo e a placa original é do Estado do Rio de Janeiro.

Para a polícia, o motorista disse que desconhecia a situação e que havia pegado o carro emprestado na noite de terça-feira (27). Ele levou os policiais até a casa do proprietário do carro, também em Marataízes, e o homem contou que comprou o carro de outra pessoa no município de Alegre no valor de R$ 35 mil e disse que desconhecia a restrição do veículo. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia.