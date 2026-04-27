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Cultura

O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês

As características desta época do ano são ideias para investir em algumas espécies
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 14:54

Maio favorece o cultivo de flores e hortaliças (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)
Maio favorece o cultivo de flores e hortaliças Crédito: Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
O mês de maio marca uma transição importante entre as estações do ano, sendo um período estratégico para o planejamento e o cultivo do jardim ou da horta. Com a diminuição gradual das temperaturas e a alteração no regime de chuvas, torna-se essencial observar as características climáticas regionais antes de iniciar qualquer plantio.
“Em maio temos o clima ideal para começar o cultivo do seu jardim. As temperaturas amenas e a umidade típica da estação favorecem o desenvolvimento de diversas espécies. Para garantir um jardim bonito e cheio de vida, o segredo está em escolher sementes de qualidade”, destaca Leandro Mello, especialista da ISLA Sementes.
A ISLA Sementes, empresa brasileira de sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos, traz aqui uma seleção de sementes para serem cultivadas em sua horta em todas as regiões do Brasil. Confira!

Hortaliças para cada região do Brasil

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além dos estados Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, o ideal é cultivar: 
  • Abóbora;
  • Abobrinha;
  • Berinjela;
  • Coentro;
  • Feijão-vagem;
  • Jiló;
  • Maxixe;
  • Pepino;
  • Pimenta;
  • Pimentão;
  • Quiabo.
Para as outras regiões do país :
  • Acelga;
  • Agrião;
  • Aipo;
  • Alface;
  • Alho-poró;
  • Beterraba;
  • Cebolinha;
  • Cenoura;
  • Chicória;
  • Couve-chinesa;
  • Couve-flor de inverno;
  • Couve-manteiga;
  • Ervilha;
  • Mostarda;
  • Nabo;
  • Repolho;
  • Rúcula;
  • Salsa.
A lavatera é uma planta de fácil cultivo para o jardim (Imagem: Floridafan | Shutterstock)
A lavatera é uma planta de fácil cultivo para o jardim Crédito: Imagem: Floridafan | Shutterstock

Flores para cultivar em maio

Abaixo, confira 5 flores para cultivar no seu jardim em maio!
  • Lavatera: é uma planta ornamental versátil e de fácil cultivo, conhecida por suas flores grandes e coloridas;
  • Phlox: é extremamente florífera, ideal para bordaduras, canteiros, vasos e arranjos;
  • Salvia splendens: possui boa tolerância ao frio, é fácil de cultivar, bastante florífera e versátil, sendo amplamente utilizada em vasos, jardineiras, maciços e bordaduras de jardim;
  • Tagetes: é uma planta de fácil cultivo, com hastes compridas, flores aromáticas e a capacidade de atrair borboletas. Além disso, é um ótimo repelente natural de insetos quando plantada ao redor de jardins;
  • Capuchinha: é fácil de cultivar, comestível e excelente para decorar jardins. Além disso, também pode ser utilizada em pratos culinários devido ao seu sabor levemente picante.

Como cultivar

A seguir, veja dicas de como cultivar as hortaliças e as flores e ter sucesso no seu jardim ou horta:
  • Avalie o espaço disponível para o plantio, lembrando que algumas espécies se adaptam bem a vasos e floreiras, enquanto outras necessitam de mais espaço;
  • Prepare o solo de forma adequada, utilizando um bom substrato para garantir o desenvolvimento das raízes e a drenagem adequada da água;
  • Regue frequentemente, porém é preciso ter cuidado para não encharcar o solo;
  • Remova flores e folhas secas para estimular novas florações e manter a flor saudável;
  • Essas flores são cultivadas tanto diretamente na terra quanto em vasos, dependendo do espaço disponível e da sua preferência.
Por Débora Nascimento

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