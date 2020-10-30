Suspeitos batem moto em carro ao fugir da polícia em Cariacica

O subtenente Menezes, da Força Tática do 7° Batalhão, contou, em entrevista à TV Gazeta, como começou a perseguição. "Eles estavam em uma rua. Quando visualizaram a viatura em patrulhamento, eles iniciaram a fuga em alta velocidade, colocando pedestres em risco. Os suspeitos foram seguidos pelos policiais e bateram em um veículo. Na vegetação para onde eles fugiram, um deles ainda caiu de um muro e foi resgatado pelos militares", relatou.