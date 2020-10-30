Suspeitos batem moto em carro ao fugir da polícia em Cariacica

Uma moto com dois suspeitos que estavam fugindo da polícia bateu na traseira de um carro no bairro Sotema, em Cariacica. O acidente aconteceu na rua Augusto Silva, na madrugada desta sexta-feira (30).
Os dois suspeitos, de 20 e 22 anos, estavam fugindo da Polícia Militar quando perderam o controle da moto e bateram no carro. Depois da colisão, os jovens ainda tentaram se esconder na vegetação de um lote próximo do local, mas eles estavam feridos e acabaram sendo capturados pelos policiais.
O subtenente Menezes, da Força Tática do 7° Batalhão, contou, em entrevista à TV Gazeta, como começou a perseguição. "Eles estavam em uma rua. Quando visualizaram a viatura em patrulhamento, eles iniciaram a fuga em alta velocidade, colocando pedestres em risco. Os suspeitos foram seguidos pelos policiais e bateram em um veículo. Na vegetação para onde eles fugiram, um deles ainda caiu de um muro e foi resgatado pelos militares", relatou.
Feridos, os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Um deles, que estava pilotando a moto, estava foragido. Ele deixou o presídio em outubro, após ganhar o benefício da saidinha, mas não voltou à unidade. Esse jovem confessou aos policiais que cometeu, em 2016, um duplo homicídio contra duas adolescentes no Norte do Estado.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes da ocorrência, e também a Polícia Civil para saber sobre a ocorrência registrada e se os suspeitos foram autuados. Assim que houver retorno este texto será atualizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta