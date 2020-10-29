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Mecânico atira no meio da rua para testar arma e é preso, em Linhares

A prisão foi efetuada pela Delegacia Regional de Linhares, após os policiais receberem um vídeo do homem testando sua nova arma em via pública, no bairro Canivete

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 20:32
Homem efetua disparos em Linhares
Homem efetua disparos no bairro Canivete, em Linhares Crédito: Reprodução
Um mecânico de 42 anos foi preso em Linhares na última terça-feira (27), após dar tiros no meio da rua com uma arma de fogo que havia comprado. A prisão, em flagrante, foi efetuada pela Delegacia Regional de Linhares, após os policiais receberem um vídeo do homem testando nova a arma em via pública no bairro Canivete, no mesmo município.
No vídeo é possível ver o mecânico, que não teve a identidade divulgada, brincando com uma outra pessoa. "Faroeste purinho", comenta.
Segundo o delegado titular da Regional, Fabrício Lucindo, o caso foi confirmado com denúncias que chegaram para a Polícia Civil.
No local da prisão, os agentes apreenderam a arma, um revólver calibre 32, e munições.
Lucindo explicou que o detido estava testando, no meio da rua, a arma que havia adquirido  o que é crime. Além disso, o mecânico não tinha autorização para possuir arma de fogo.
Ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O detido foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. O revólver apreendido seguiu para a Perícia Criminal da Polícia Civil.
Arma usada pelo mecânico em Linhares
Arma usada pelo mecânico em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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