Mecânico atira no meio da rua para testar arma e é preso, em Linhares

Homem efetua disparos no bairro Canivete, em Linhares Crédito: Reprodução

Um mecânico de 42 anos foi preso em Linhares na última terça-feira (27), após dar tiros no meio da rua com uma arma de fogo que havia comprado. A prisão, em flagrante, foi efetuada pela Delegacia Regional de Linhares, após os policiais receberem um vídeo do homem testando nova a arma em via pública no bairro Canivete, no mesmo município.

No vídeo é possível ver o mecânico, que não teve a identidade divulgada, brincando com uma outra pessoa. "Faroeste purinho", comenta.

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Segundo o delegado titular da Regional, Fabrício Lucindo, o caso foi confirmado com denúncias que chegaram para a Polícia Civil

No local da prisão, os agentes apreenderam a arma, um revólver calibre 32, e munições.

Lucindo explicou que o detido estava testando, no meio da rua, a arma que havia adquirido  o que é crime. Além disso, o mecânico não tinha autorização para possuir arma de fogo.

Ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O detido foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. O revólver apreendido seguiu para a Perícia Criminal da Polícia Civil.