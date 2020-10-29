Duas pessoas são assassinadas em plena luz do dia em Vila Velha

Duplo assassinato à luz do dia. Isso foi o que aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (29), no bairro Boa Vista I, em Vila Velha. A primeira das vítimas morreu ainda no local. Já a segunda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, mas acabou não resistindo aos ferimentos e também faleceu.
De acordo com a Polícia Militar, as duas vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e os próprios integrantes da Força Tática prestaram os primeiros atendimentos, levando a pessoa baleada até o pronto-socorro. A identidade das vítimas não foi revelada, assim como o horário exato e a dinâmica do crime.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido, por enquanto, e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirmou.
Quem tiver qualquer informação sobre o crime deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181), a fim de auxiliar no trabalho investigativo. "A ferramenta é segura e não é necessário se identificar. Por meio do site oficial, também é possível anexar imagens e vídeos", explicou a PC.