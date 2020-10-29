Após registro de tiros, PM apreende drogas e armas em morros de Vitória

Operação da PM apreende drogas e armas em morros de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

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A submetralhadora apreendida na operação realizada pela PM na noite desta quarta-feira era de calibre 380 e personalizada, e foi abandonada por bandidos do morro depois da ação da polícia. Além da arma, os policiais também apreenderam um radiocomunicador, 15 munições, 16 pinos de cocaína e seis pedras de crack.

A Polícia Militar foi até o Morro do Cruzamento depois que recebeu uma denúncia anônima de que oito homens estavam armados em uma escadaria. Quando os policiais da Força Tática chegaram ao local, foram recebidos a tiros e os suspeitos conseguiram fugir.

"Alguns indivíduos viram as patrulhas, fizeram disparos para o alto e empreenderam fuga. Continuamos a incursão e no caminho encontramos a submetralhadora e uma quantidade de droga", relatou o sargento Anderson, da Força Tática do Primeiro Batalhão da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.

Nessa quarta-feira, os policiais reforçaram o patrulhamento na região depois de uma tarde marcada por um intenso tiroteio nos morros do Cruzamento e do Romão. Bandidos dos dois morros estão em guerra, de acordo com a PM.

SECRETÁRIO LAMENTA EPISÓDIO

Na subida do Morro do Romão, os criminosos picharam os seguintes recados em muros: "abaixe o vidro", "tire o capacete" e "bala na 12". Uma equipe da TV Gazeta não conseguiu subir o morro porque viu criminosos armados. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, lamentou o episódio.