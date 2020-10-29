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Romão e Cruzamento

Após registro de tiros, PM apreende drogas e armas em morros de Vitória

A operação da Polícia Militar ocorreu após denúncias de que haveria homens armados em uma escadaria no Morro do Cruzamento na noite desta quarta-feira (28). Na parte da tarde, moradores registraram vídeos que mostram tiros no Romão

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 09:07
A Polícia Militar foi recebida a tiros no Morro do Cruzamento, em Vitória, na noite dessa quarta-feira (28). Os suspeitos atiraram e fugiram, mas os policiais conseguiram apreender drogas e uma submetralhadora.
Operação da PM apreende drogas e armas em morros de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Polícia Militar informou que foi recebida a tiros no Morro do Cruzamento, em Vitória, na noite desta quarta-feira (28). Segundo a PM, os suspeitos atiraram e fugiram, mas os policiais conseguiram apreender drogas e uma submetralhadora. A operação aconteceu após denúncias de que oito homens armados estariam em uma escadaria na comunidade. Na parte da tarde, moradores chegaram a compartilhar vídeos mostrando disparos de arma de fogo no Romão. Veja vídeo:
A submetralhadora apreendida na operação realizada pela PM na noite desta quarta-feira era de calibre 380 e personalizada, e foi abandonada por bandidos do morro depois da ação da polícia. Além da arma, os policiais também apreenderam um radiocomunicador, 15 munições, 16 pinos de cocaína e seis pedras de crack.
A Polícia Militar foi até o Morro do Cruzamento depois que recebeu uma denúncia anônima de que oito homens estavam armados em uma escadaria. Quando os policiais da Força Tática chegaram ao local, foram recebidos a tiros e os suspeitos conseguiram fugir.

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"Alguns indivíduos viram as patrulhas, fizeram disparos para o alto e empreenderam fuga. Continuamos a incursão e no caminho encontramos a submetralhadora e uma quantidade de droga", relatou o sargento Anderson, da Força Tática do Primeiro Batalhão da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.
Nessa quarta-feira, os policiais reforçaram o patrulhamento na região depois de uma tarde marcada por um intenso tiroteio nos morros do Cruzamento e do Romão. Bandidos dos dois morros estão em guerra, de acordo com a PM.

SECRETÁRIO LAMENTA EPISÓDIO

Na subida do Morro do Romão, os criminosos picharam os seguintes recados em muros: "abaixe o vidro", "tire o capacete" e "bala na 12". Uma equipe da TV Gazeta não conseguiu subir o morro porque viu criminosos armados. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, lamentou o episódio.
"Estamos à inteira disposição para colher informações e a Polícia Civil trabalhar com a inteligência nas investigações. Temos realizado inúmeras operações. Ontem não foi diferente, e subimos o Romão e o Cruzamento. São locais tomados pelo tráfico de entorpecentes, numa faixa etária de 12 a 28 anos. Jovens irresponsáveis e inconsequentes, com grande poder de fogo, que protagonizam lamentavelmente essas cenas de violência nessas comunidades", comentou Ramalho.

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