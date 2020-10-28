Vídeo de moradores mostra tiroteio no Morro do Romão, em Vitória

Vídeos enviados, compartilhados por moradores, mostram tiroteio na região dos morros Romão e Forte São João, em Vitória. Segundo relatos registrados pela reportagem da TV Gazeta que esteve no local, os tiros foram ouvidos por volta das 13 horas desta quarta-feira (28).
De acordo com informações da equipe da TV Gazeta, que esteve na região, no local havia pessoas armadas, uma delas com uma submetralhadora, que inclusive abordaram a equipe de reportagem, dizendo que a situação ainda iria piorar. Não foi vista nenhuma viatura policial nas proximidades. O comércio continuou aberto e havia pessoas circulando. Mais de um morador do Morro do Romão confirmou para a reportagem a ocorrência de um tiroteio. Veja vídeo:
Na subida do Morro do Romão, segundo a TV Gazeta, os criminosos deixaram um recado dizendo "Abaixa o vidro. Obs: tira o capacete. Bala na 12". Uma moradora do Forte São João disse que é a segunda vez que ocorre nesta semana que há registro de tiroteio na região e afirmou que na terça-feira (27) também houve barulho de tiros. Veja vídeo:
A Polícia Civil e a Polícia Militar foram demandadas pela reportagem de A Gazeta e informaram que as equipes não foram acionadas para nenhuma ocorrência na região. A equipe da TV Gazeta demandou a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e chegou a ir à Delegacia Regional de Vitória, mas a informação foi de que não havia registro do tiroteio.