Vídeo de moradores mostra tiroteio no Morro do Romão, em Vitória

Your browser does not support the video tag.

De acordo com informações da equipe da TV Gazeta, que esteve na região, no local havia pessoas armadas, uma delas com uma submetralhadora, que inclusive abordaram a equipe de reportagem, dizendo que a situação ainda iria piorar. Não foi vista nenhuma viatura policial nas proximidades. O comércio continuou aberto e havia pessoas circulando. Mais de um morador do Morro do Romão confirmou para a reportagem a ocorrência de um tiroteio. Veja vídeo: