Vídeo mostra bandidos de carro assaltando três mulheres em Vila Velha

Mulheres são assaltadas em São Conrado, Vila Velha Crédito: Reprodução

Veja o vídeo: Três mulheres foram assaltadas no bairro São Conrado, em Vila Velha , próximo a uma escola da comunidade, na noite da última segunda-feira (26). Uma câmera de videomonitoramento registrou o crime. As imagens mostram que o assalto ocorreu por volta de 22h30.

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Nas imagens, é possível ver quando os criminosos chegam de carro, param o veículo e abaixam o vidro do automóvel para olhar a movimentação da rua. Em seguida, eles fecham a janela do veículo, um Volkswagen Gol branco.

Logo depois, as três vítimas aparecem andando na calçada. Quando as vítimas chegam perto do carro, os criminosos saem do carro, aparentemente armados, e anunciam o assalto.

A primeira reação das vítimas foi correr pela rua para tentar escapar dos bandidos, mas os assaltantes conseguem alcançá-las e pegar os pertences, como bolsas, das mulheres.