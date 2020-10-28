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Bairro São Conrado

Vídeo mostra bandidos de carro assaltando três mulheres em Vila Velha

As imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram que o roubo ocorreu por volta de 22h30 da última segunda-feira (28), próximo a uma escola no bairro São Conrado

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 07:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 07:55
O caso foi registrado em frente a uma comunidade
Mulheres são assaltadas em São Conrado, Vila Velha Crédito: Reprodução
Três mulheres foram assaltadas no bairro São Conrado, em Vila Velha, próximo a uma escola da comunidade, na noite da última segunda-feira (26). Uma câmera de videomonitoramento registrou o crime. As imagens mostram que o assalto ocorreu por volta de 22h30. Veja o vídeo:
Nas imagens, é possível ver quando os criminosos chegam de carro, param o veículo e abaixam o vidro do automóvel para olhar a movimentação da rua. Em seguida, eles fecham a janela do veículo, um Volkswagen Gol branco.
Logo depois, as três vítimas aparecem andando na calçada. Quando as vítimas chegam perto do carro, os criminosos saem do carro, aparentemente armados, e anunciam o assalto.
A primeira reação das vítimas foi correr pela rua para tentar escapar dos bandidos, mas os assaltantes conseguem alcançá-las e pegar os pertences, como bolsas, das mulheres.
Após cometer o crime, os criminosos voltam para o carro e fogem de ré pela rua. Até o momento, nenhum suspeito de participar do assalto foi detido.

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