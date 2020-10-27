Além do corte, o animal estava muito magro quando localizado pelos policiais Crédito: Divulgação

De acordo com a decisão proferida pelo juiz, o acusado está proibido de sair da cidade onde mora e deve comparecer a todos os atos do processo. Max também está proibido de frequentar bares, boates e assemelhados. Além disso, o acusado deve manter recolhimento domiciliar de 20h às 6h e está impedido de manter animal doméstico sob seus cuidados.

Your browser does not support the audio element. Homem autuado por ferir cachorro com faca deixa a prisão em São Mateus

Ainda segundo a decisão judicial, durante o período de restrições sanitárias e de locomoção em razão da pandemia do coronavírus , o autuado deverá limitar-se a sair de casa apenas em caso de necessidade real, como em horário de trabalho, para necessidades básicas ou atendimento médico.

Max dos Santos Machado, de 34 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (26) por agredir e ferir um dos cachorros no quintal da própria casa, localizada no bairro Sernamby, em São Mateus

Segundo a Polícia Militar , houve uma denúncia seguida de um acionamento para uma ocorrência de maus-tratos na cidade. Policiais contactaram o proprietário, indicado como autor do fato, e avistaram dois cachorros magros correndo pelo quintal. Ao observar um dos cães, foi percebido um ferimento próximo ao focinho, além de outros pequenos cortes em outras partes do corpo do animal. Ao ser questionado, o homem negou ser autor dos ferimentos, mas não soube dizer a origem deles.

O cão foi socorrido com um corte na região do focinho, em São Mateus Crédito: Divulgação

A ONG Vipa, que faz o atendimento e cuidado de cães e gatos em São Mateus, informou que recebeu a denúncia de maus-tratos por uma rede social. Uma viatura da Polícia Militar Ambiental foi até a residência e no local foi constatada a agressão, praticada pelo próprio dono do cachorro.

Após ser levado para a 18ª Delegacia Regional com o agressor, o cachorro foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu tratamento para os ferimentos, medicação e alimentação. Devido às agressões, o cão estava nervoso e assustado, sendo necessária a sedação para que o veterinário iniciasse os procedimentos e fechasse o corte com pontos.

No laudo feito pelo veterinário que atendeu o animal, fica indicado que o cão sofreu um trauma (corte) realizado por objeto corto-contundente (faca). Além disso, os sinais de infecção da lesão demonstraram omissão por parte do tutor quanto ao tratamento, assim como os sinais de desidratação, entre outros indicativos de maus-tratos.