Homem faz ameaça com arma no meio da rua após tentar invadir casa em Linhares

O vídeo de um homem armado na calçada e apontando a arma para um carro que o perseguia chamou a atenção e assustou moradores nesta terça-feira (27), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens foram registradas pelas câmeras de segurança de uma casa da Avenida Vitória, no Centro da cidade, pouco depois das 9h. Segundo a polícia, minutos antes de ser flagrado pelas câmeras, suspeito tentou invadir uma casa e foi perseguido por populares. Veja o vídeo:
A Polícia Civil informou que o homem que aparece segurando a arma no vídeo é acusado de ter arrombado uma casa alguns minutos antes da gravação. A cena de violência foi filmada depois que o suspeito fugiu do local que tentou invadir.
Depois que o alarme disparou, o homem ficou escondido na casa. Funcionários da empresa que faz a segurança privada da residência chegaram no local, aí o suspeito saiu correndo. O carro que aparece no vídeo é de populares que tentaram perseguir o suspeito acusado do arrombamento, explicou o delegado Fabrício Lucindo, titular de Delegacia Regional de Linhares.
O delegado também afirmou que a homens da Perícia Criminal da Polícia Civil estiveram na casa e constataram o arrombamento. Buscas foram realizadas, mas o homem acusado de ter cometido o crime ainda não foi localizado.
A Polícia Militar também informou que foi feito o patrulhamento em busca de homem armado no Centro de Linhares, mas o suspeito não foi encontrado.