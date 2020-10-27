Vídeo mostra Polícia Militar sendo recebida a tiros em bairro da Serra

Polícia Militar em Planalto Serrano, na Serra, onde houve confronto com criminosos Crédito: Reprodução

Policiais militares entraram em um confronto com criminosos durante uma abordagem no bairro Planalto Serrano, na Serra . O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (26) e um vídeo registrado por moradores flagraram parte da ação.

De acordo com a PM, os policiais perceberam que duas pessoas em veículo demonstraram grande agitação quando viram uma viatura da Força Tática se aproximando. Devido à conduta suspeita, os militares afirmaram que abordaram o carro.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, os ocupantes do carro abriram as portas e o carona, com uma arma de fogo nas mãos, atirou contra os militares. Os policiais revidaram o ataque e pediram ajuda a outra equipe. Vídeos gravados por moradores mostram parte do confronto. Confira:

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Os suspeitos, então, entraram de novo no carro e fugiram em alta velocidade pelo bairro. De acordo com a PM, os suspeitos continuaram atirando de dentro do veículo contra os policiais.

Próximo de um beco, o motorista do veículo em fuga perdeu o controle do carro, os suspeitos desceram do carro e atiraram novamente em direção aos policiais, atingindo o retrovisor direito da viatura. Os militares também atiraram contra os suspeitos.

O suspeito que estava no banco do carona, de 19 anos, jogou sua arma de fogo para dentro do veículo e foi detido em seguida. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida. No carro também foram encontradas 36 munições intactas calibre .380, onze munições intactas calibre .40, além de R$ 415,00 em espécie e três aparelhos celulares.

O suspeito que dirigia o veículo entrou em um beco atirando novamente contra os militares, sendo necessário o acompanhamento. Ele fugiu em direção a uma área de mata. Os militares ainda encontraram outra arma, uma pistola calibre .40 com carregador