AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Confronto em Planalto Serrano

Vídeo mostra Polícia Militar sendo recebida a tiros em bairro da Serra

Segundo a PM, policiais da Força Tática abordaram um veículo suspeito e um dos dois ocupantes  que estava no banco do carona  atirou contra os militares, que revidaram. Um homem foi preso e outro suspeito conseguiu fugir

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 11:42
Vídeo mostra Polícia Militar sendo recebida a tiros em bairro da Serra
Polícia Militar em Planalto Serrano, na Serra, onde houve confronto com criminosos Crédito: Reprodução
Policiais militares entraram em um confronto com criminosos durante uma abordagem no bairro Planalto Serrano, na Serra. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (26) e um vídeo registrado por moradores flagraram parte da ação.
De acordo com a PM, os policiais perceberam que duas pessoas em veículo demonstraram grande agitação quando viram uma viatura da Força Tática se aproximando. Devido à conduta suspeita, os militares afirmaram que abordaram o carro.
Ainda segundo informações da Polícia Militar, os ocupantes do carro abriram as portas e o carona, com uma arma de fogo nas mãos, atirou contra os militares. Os policiais revidaram o ataque e pediram ajuda a outra equipe. Vídeos gravados por moradores mostram parte do confronto. Confira:
Os suspeitos, então, entraram de novo no carro e fugiram em alta velocidade pelo bairro. De acordo com a PM, os suspeitos continuaram atirando de dentro do veículo contra os policiais.
Próximo de um beco, o motorista do veículo em fuga perdeu o controle do carro, os suspeitos desceram do carro e atiraram novamente em direção aos policiais, atingindo o retrovisor direito da viatura. Os militares também atiraram contra os suspeitos.
O suspeito que estava no banco do carona, de 19 anos, jogou sua arma de fogo para dentro do veículo e foi detido em seguida. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida. No carro também foram encontradas 36 munições intactas calibre .380, onze munições intactas calibre .40, além de R$ 415,00 em espécie e três aparelhos celulares.

Veja Também

Suspeitos são presos e drogas apreendidas em operação no Bairro da Penha

Operação da PF contra fraude em licitações em MG cumpre mandados no ES

Motorista de app é trancado no porta-malas em assalto em Vila Velha

O suspeito que dirigia o veículo entrou em um beco atirando novamente contra os militares, sendo necessário o acompanhamento. Ele fugiu em direção a uma área de mata. Os militares ainda encontraram outra arma, uma pistola calibre .40 com carregador
O suspeito detido e todo o material apreendido foi encaminhado para ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo a Polícia Civil, jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por tentativa de homicídio qualificada contra agentes de segurança no exercício da função. A arma utilizada foi apreendida e encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

IA e advocacia
Inteligência Artificial e advocacia: a tecnologia amplia, mas não substitui o olhar humano
Imagem de destaque
Bolo proteico: 3 receitas fáceis e saudáveis para o café da tarde
Cantora Anitta
Anitta põe fim a processo por vídeo viral após acordo na justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados