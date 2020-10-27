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Motorista de app é trancado no porta-malas em assalto em Vila Velha

O homem de 58 anos ficou preso no porta-malas do próprio veículo por mais de duas horas. Três homens entraram no carro, no bairro Glória, anunciaram o assalto e o mantiveram refém até a Estrada do Dique, próximo à Rodovia Darly Santos

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 21:29
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motorista de aplicativo de 58 anos foi amarrado e passou cerca de duas horas preso dentro do porta-malas do próprio carro, em Vila Velha, nesta segunda-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que foi acionada para uma corrida no bairro Glória. Três homens entraram no carro, anunciaram o assalto e o mantiveram refém até a Estrada do Dique, próximo à Rodovia Darly Santo, nas imediações do bairro Portal das Garças.
Inicialmente, um dos indivíduos assumiu o volante, mas desistiu e ordenou que o motorista de aplicativo voltasse a conduzir o carro. Durante esse tempo, a vítima foi ameaçada de morte e agredida.
Ainda segundo motorista, ao chegarem em certo ponto da estrada, o carro atolou na lama, já que havia chovido muito no fim de semana. Os criminosos ficaram nervosos com a situação e decidiram abandonar o veículo. Antes, eles amarraram a vítima e a colocaram no porta-malas.

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Depois de ficar preso por quase duas horas e meia, o motorista conseguiu se desvencilhar, saiu do carro e pediu ajuda a um caminhoneiro, que acionou a Polícia Militar. Os militares informaram que encontraram a vítima ainda com uma das mãos amarradas e em estado de choque.
Ele contou aos policiais que os assaltantes levaram sua carteira com vários documentos e cartões de banco, uma quantia de cerca de R$ 400,00 em dinheiro e um celular. O veículo foi recuperado e guinchado. A vítima e o carro foram levados à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Nenhum suspeito foi detido até o momento.

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