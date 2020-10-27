Motorista de app é trancado no porta-malas em assalto em Vila Velha

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um motorista de aplicativo de 58 anos foi amarrado e passou cerca de duas horas preso dentro do porta-malas do próprio carro, em Vila Velha , nesta segunda-feira (26). De acordo com a Polícia Militar , a vítima contou que foi acionada para uma corrida no bairro Glória. Três homens entraram no carro, anunciaram o assalto e o mantiveram refém até a Estrada do Dique, próximo à Rodovia Darly Santo, nas imediações do bairro Portal das Garças.

Inicialmente, um dos indivíduos assumiu o volante, mas desistiu e ordenou que o motorista de aplicativo voltasse a conduzir o carro. Durante esse tempo, a vítima foi ameaçada de morte e agredida.

Ainda segundo motorista, ao chegarem em certo ponto da estrada, o carro atolou na lama, já que havia chovido muito no fim de semana. Os criminosos ficaram nervosos com a situação e decidiram abandonar o veículo. Antes, eles amarraram a vítima e a colocaram no porta-malas.

Depois de ficar preso por quase duas horas e meia, o motorista conseguiu se desvencilhar, saiu do carro e pediu ajuda a um caminhoneiro, que acionou a Polícia Militar. Os militares informaram que encontraram a vítima ainda com uma das mãos amarradas e em estado de choque.

Ele contou aos policiais que os assaltantes levaram sua carteira com vários documentos e cartões de banco, uma quantia de cerca de R$ 400,00 em dinheiro e um celular. O veículo foi recuperado e guinchado. A vítima e o carro foram levados à Delegacia Regional de Vila Velha.