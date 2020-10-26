Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Parque Moscoso

Homem que deu 'cavalo de pau' em Vitória já teve CNH suspensa 4 vezes

Manobra perigosa foi realizada por três vezes em dois dias diferentes, em setembro, no Centro. Inquérito policial indiciou Tiago Fardin, de 36 anos, por crime de exibição automobilística em via pública sem autorização e pediu pela suspensão da CNH dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 16:33

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:33

Essas três manobras foram feitas na segunda-feira (21). O motorista já foi identificado, segundo agentes da Guarda Municipal de Vitória
Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram um motorista fazendo uma manobra perigosa, conhecida como cavalo de pau Crédito: Reprodução
Com 36 anos, Tiago Fardin  que confessou ser o autor de manobras perigosas (conhecidas como "cavalo de pau") em setembro deste ano na região do Parque Moscoso, Centro de Vitória  já teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa quatro vezes. As informações foram passadas pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (26). As cenas das manobras feitas pelo motorista foram registradas por câmeras de videomonitoramento por três vezes, sendo duas no mesmo dia.
À frente da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), o delegado Maurício Gonçalves revelou que as suspensões aconteceram entre 2005 e 2017. "Atualmente, ele está com a CNH regular, mas nós representamos pela suspensão do direito dele de dirigir, que vai ficar sob avaliação do judiciário", explicou.
"Houve indiciamento por três vezes no Artigo 308, que prevê o crime de exibição automobilística em via pública sem autorização, gerando perigo. A pena é de seis meses a três anos, mas não há previsão de reclusão em regime fechado"
Maurício Gonçalves - Delegado titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)
De acordo com o delegado, "o dolo eventual (quando se assume o risco) está bem característico nesse caso", que poderia ter culminado em uma "infração gravíssima, que geraria uma suspensão direta da CNH" se tivesse havido flagrante por parte da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. "Criminalmente podemos usar a imagem, mas para a lavratura de multas, a legislação não permite", esclareceu.
Para evitar que crimes assim aconteçam, Maurício Gonçalves afirmou que são realizadas blitz semanais pelos municípios capixabas. Além do programa do Governo do Estado, chamado "Força pela Vida". Ainda assim, o delegado também revelou que casos de exibições automobilísticas e manobras ilegais são comuns.
Homem que deu cavalo de pau em Vitória já teve CNH suspensa 4 vezes
"Diariamente prestamos atendimentos a familiares de vítimas que perderam pessoas queridas, de recém-nascidos a idosos. Pessoas que tiveram paralisia ou perda de membros. Por isso, fica um pedido: quando assumir a direção de um veículo automotor, colocar mais humildade e amor, pensar que nesses casos sempre se arrisca a própria vida e a de terceiros", disse o delegado.

IRRESPONSABILIDADE COM CARRO DA MÃE

Cometidas no mês de setembro, as três manobras realizadas por Tiago Fardin configuram crime, com possibilidade de reclusão, conforme previsto no Artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A irresponsabilidade do condutor, que tem 36 anos, ficou registrada por câmeras de segurança.
Imagens mostram que as primeiras aconteceram durante a tarde, nos dias 9 e 21 daquele mês. Na segunda, o perigo do "cavalo de pau" fica evidente, ao mostrar que uma mulher que andava a pé pelo local quase é atingida. Já a terceira ocorre durante a noite, pouco após as 20h, também no dia 21 de setembro.
Sem se identificar, a mãe de Tiago Fardin  e dona do carro utilizado por ele nas manobras  revelou que o filho ainda pegou o veículo sem a autorização, embora tivesse o costume de usá-lo quando saía com amigos. Segundo ela, ele sempre dirigia de maneira tranquila e segura quando estava acompanhado por ela.
Na época, em entrevista para a TV Gazeta, ela afirmou que acreditava que o episódio tinha acontecido pela primeira vez. O local em que as manobras ilegais foram realizadas fica no bairro Parque Moscoso, a apenas dois quarteirões da sede do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e de um posto da Guarda Civil de Vitória.

Veja Também

Chacina no ES: Quebra a perna do olheiro!, ordenou suspeito ao ser preso

Polícia flagra grupo em carro de aplicativo após assalto a lanchonete em Vila Velha

Câmera flagra ação de bandido dentro de salão de beleza em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados