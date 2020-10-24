Câmera flagra ação de bandido dentro de salão de beleza em Vitória

Um assaltante invadiu um salão de beleza e rendeu clientes e também a proprietária do estabelecimento, na Praia do Suá, em Vitória, neste sábado (24). O crime foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento do salão.
O criminoso entrou no local, antes das 8h, e mostrou uma arma para as vítimas. Ele pegou dois celulares que estavam no balcão e agarrou a proprietária, arrastando-a para os fundos do salão. Lá, o ladrão usou a força para arrancar do pescoço da vítima um cordão de ouro. Ela ficou com a marca da violência no pescoço.
Antes de deixar o local, ele ainda roubou quatro relógios e R$ 600 em dinheiro. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, porém, nenhum suspeito foi detido. A proprietária vai registrar ocorrência junto à Polícia Civil para que o caso seja investigado. (com informações da TV Gazeta)