Câmera flagra ação de bandido dentro de salão de beleza em Vitória

Assalto salão de beleza Praia do Suá, Vitória Crédito: Divulgação

Um assaltante invadiu um salão de beleza e rendeu clientes e também a proprietária do estabelecimento, na Praia do Suá, em Vitória, neste sábado (24). O crime foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento do salão.

O criminoso entrou no local, antes das 8h, e mostrou uma arma para as vítimas. Ele pegou dois celulares que estavam no balcão e agarrou a proprietária, arrastando-a para os fundos do salão. Lá, o ladrão usou a força para arrancar do pescoço da vítima um cordão de ouro. Ela ficou com a marca da violência no pescoço.

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