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PM da reserva flagra roubo a mulheres, atira e prende assaltante em Vila Velha

O homem roubou duas mulheres no bairro Itapuã, nesta sexta-feira (23). Ele não contava que um subtenente da reserva passaria no momento do assalto e acabou levando um tiro. Ele foi preso e socorrido para um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 13:21

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 13:21

Vila Velha
Após roubar uma senhora de 54 anos, o criminoso foge de bicicleta. Já a vítima desmaia após ser assaltada Crédito: Divulgação
Um assaltante que praticava roubos na região do bairro Itapuã, em Vila Velha, foi preso na manhã desta sexta-feira (23). O criminoso estava assaltando duas mulheres e não contava com a presença de um subtenente da reserva da Polícia Militar, que flagrou a ação e atirou contra o assaltante, que caiu baleado no chão. Na sequência, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local para atender a ocorrência, prendendo o suspeito, O homem teria praticado pelo menos dois assaltos na região.
De bicicleta e armado, o suspeito abordava as vítimas e exigia que entregassem celulares e outros pertences. Em um dos assaltos que praticou na manhã desta sexta-feira, uma mulher chegou a desmaiar após ser abordada pelo criminoso. Ela estava sentada na frente de uma casa quando o bandido se aproxima e comete o assalto. Após o homem praticar o roubo, a mulher de 54 anos desmaia e cai na calçada. Uma câmera de videomonitoramento flagrou a ação. Veja o vídeo:
PM da reserva flagra roubo a mulheres, atira e prende assaltante em Vila Velha
Nas imagens é possível ver que a vítima tenta se levantar sozinha após acordar, mas não consegue. Na sequência, uma mulher chega de moto e a ajuda. Outras pessoas param e também a auxiliam.
Um subtenente da reserva da PM viu a mulher sendo assaltada e, na sequência, perseguiu o criminoso por cerca de 800 metros. Ao notar a presença do policial, o assaltante apontou a arma na direção do militar, que foi mais rápido e atirou contra o bandido. Ferido, o suspeito foi internado no Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município, com escolta policial.

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Uma das vítimas do assaltante foi a estudante Isabela Ribeiro. Ela foi roubada pelo criminoso quando chegava para trabalhar e contou que a ação foi rápida, mesmo assim ele a ameaçou a todo momento.
"Eu só vi na calçada a bicicleta chegando perto de mim e ele já veio falando 'perdeu, perdeu'. Nisso já foi tirando a arma, destravou, apontou para mim e pediu meu telefone. Depois que pegou o aparelho ele ainda me ameaçou dizendo que se eu gritasse ele me 'pocaria' toda. Eu nem fiz nada, nem reagi", contou a jovem à reportagem da TV Gazeta em entrevista concedida na Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada.

MAIS ROUBOS

Na mesma rua onde mulheres foram assaltadas, câmeras de segurança registraram mais roubos praticados por outro criminoso nesta sexta-feira. Moradores e comerciantes do bairro de Vila Velha reclamam que assaltos como o sofrido pela mulher de 54 anos e o da estudante são constantes na região.
Vila Velha
O suspeito (no chão) foi atingido por um tiro logo após assaltar duas mulheres em Vila Velha Crédito: Divulgação
"Tem sido muito frequente. Hoje foram dois, ontem mais um, e a falta de policiamento aqui é demais", disse o comerciante Ariel Coimbra à TV Gazeta.
Sobre a insegurança, a Polícia Militar informou, em nota, que realiza policiamento ostensivo durante 24 horas todos os dias em todo o bairro Itapuã, além de realizar operações diárias e cercos táticos para prender criminosos entre outras ações. A PM salientou ainda que faz reuniões com a comunidade para traçar estratégias de segurança, inclusive com a criação de um grupo no WhatsApp com a presença de policiais, moradores e comerciantes.
A PM reforçou ainda o pedido para que as pessoas façam os boletins de ocorrência para auxiliar nas buscas quando há prisão não ocorra em flagrante.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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