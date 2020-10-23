Acusado de assaltar sorveteria em 2019 é preso em pousada em Cachoeiro

Acusado de assalto é preso em pousada em Cachoeiro Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 24 anos, acusado de assaltar uma sorveteria em 2019 em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , foi preso na tarde desta quinta-feira (22) dentro de uma pousada no mesmo município. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelo assalto e o suspeito também teria envolvimento em outros crimes, segundo a polícia.

Segundo a Polícia Civil , o acusado estava há cerca de um mês em uma pousada que pertence a sua tia, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, e não reagiu à prisão. Aos policiais, ele confessou a autoria do roubo com um desconhecido para comprar drogas. O homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encaminhado para Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

Na época do crime, o homem acusado do assalto chegou a ser detido, mas, como não configurava flagrante, foi ouvido e liberado. Durante o processo judicial, foi expedido mandado de prisão preventiva e ele não foi encontrado. Recentemente, a Polícia Civil apurou que ele havia viajado para o Estado do Rio Grande do Sul, para cuidar de problemas de saúde  uma cirurgia na coluna vertebral  em uma clínica de recuperação e que retornou para Cachoeiro há cerca de um mês.

O CRIME

O assalto à sorveteria aconteceu no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 20h40. Ele entrou, com outra pessoa ainda não identificada, portando arma de fogo, em uma sorveteria no bairro Vila Rica, em Cachoeiro. A dupla levou do local dinheiro, relógio, aparelhos de celulares e outros pertences.

Ainda segundo a polícia, o proprietário da sorveteria disse que era caminhoneiro, mas largou a profissão após ter sofrido uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro e abriu a sorveteria em Cachoeiro.